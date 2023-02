Dieses Haus in Buchloe steht jetzt unter Denkmalschutz

Eine Bürgerin hatte bereits vergangenes Jahr das Landesamt für Denkmalspflege auf das Gebäude aufmerksam gemacht. Nun steht es unter Denkmalschutz.

18.02.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Ein Denkmal ist der Wohntrakt des ehemaligen Bauernhauses am Krämerweg in Lindenberg. Eine Bürgerin hatte das Landesamt für Denkmalpflege bereits im November vorigen Jahres auf das Gebäude aufmerksam gemacht. Nach einer Besichtigung kamen die Experten der Denkmalschutzbehörde im Landratsamt und des Landesamts zu dem Schluss, den Wohntrakt in die Denkmalschutzliste einzutragen.

Wohnteil des Hauses hat volkskundliche Bedeutung

Der Wohnteil des Mittertenn-Hauses stammt im Kern aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Er habe sowohl eine geschichtliche als auch eine volkskundliche Bedeutung. Der Erhalt liege daher im Interesse der Allgemeinheit. Auch der Buchloer Bauausschuss stimmte der Aufnahme in die Denkmalliste zu.