Dillishauener Bürger empört: „Natürlicher Charakter des Dorfes wird zerstört“

Bürger kritisiert Höhe der Lärmschutzwand in Dillishausen Süd. Vergabekriterien für Bauplätze und Preise stehen noch nicht fest, die Kalkulation läuft.

16.02.2022 | Stand: 05:03 Uhr

21 Bauplätze entstehen im Neubaugebiet Dillishausen Süd. Inzwischen wurde dort auch ein Lärmschutzwall zur Bahn hin angelegt. Nicht allen Bürgerinnen und Bürgern scheint dies zu gefallen.

„Verwundert reiben sich Betrachter des neuen Baugebietes sowie die Spaziergänger und Radler, die den Fahrradweg von und nach Buchloe benutzen, die Augen“, teilt BZ-Leser Hans Trautwein am Lesertelefon unserer Redaktion mit. „Aus einem idyllischen, nach Westen abfallenden Areal mit Blick über die Moorwiesen zum Eschenlohwald, ist ein aufgeschüttetes, planiertes Hochplateau geworden“, hat der Dillishausener Heimatforscher festgestellt. Gekrönt werde diese Aufschüttung mit einer vier Meter hohen Gabionen-Schallschutzwand.

Anwohnern in Dillishausen fehlt das Verständnis

„Von den Bürgern versteht kaum einer, warum man solch ein natürlich strukturiertes Grundstück so bearbeiten muss“, meint Trautwein und betont, dass er generell nichts gegen das Baugebiet einzuwenden habe. „Doch wir Anwohner machen uns schon Gedanken, was da entsteht.“

Schon seit 1847 lebe das Dorf Dillishausen mit der Eisenbahn: „Jeder, der hier wohnt oder hier ein neues Haus baut, weiß, dass die Eisenbahn vor ihm da war.“ Jetzt, nachdem die Züge dank neuer Technik immer leiser werden, meine man, die Neubürger vor dem Lärm der Eisenbahn schützen zu müssen. Zwar sei ihm bewusst, dass sich die Zeiten ändern und damit auch die Bestimmungen eines Bebauungsplanes, „aber mit solchen Maßnahmen zerstören die verantwortlichen Planer den natürlichen Charakter eines Dorfes“, meint Trautwein.

Gutachten als Grundlage für das Bauvorhaben

Tatsächlich ist es das aktuelle Lärmschutzgutachten, das dem Bauwerk zugrunde liegt, heißt es kurz und knapp aus dem zuständigen Planungsbüro Mod-Plan in Marktoberdorf.

Aus den Plänen habe man die Höhe durchaus herauslesen können, sagt Bürgermeister Manuel Fischer. Doch auch er sei „etwas überrascht“ gewesen, als er die tatsächliche Höhe des Lärmschutzwalls gesehen habe. Das Bauwerk werde allerdings noch bepflanzt und ähnle eines Tages dem Wall im Osten von Buchloe an der Straße Richtung Honsolgen. Das neue Baugebiet Dilishausen Süd ist fast zwei Hektar groß. Auf 21 Bauplätzen können acht Einfamilienhäuser, elf Einzel- oder Doppelhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus entstehen. Die Grundstücksflächen variieren zwischen 500 und 800 Quadratmetern, das Grundstück für das Mehrfamilienhaus ist 995 Quadratmeter groß. Außerdem ist dort ein Kinderspielplatz geplant.

Gesamtkosten für den Tiefbau: 1,4 Millionen Euro

Seit Ende 2021 laufen die Erschließungsarbeiten; diese sollen voraussichtlich Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für den Tiefbau liegen laut Planungsbüro bei 1,4 Millionen Euro. Was die Bauplätze kosten, werde laut Bürgermeister noch berechnet. „Die Kalkulation der Preise ist noch nicht abgeschlossen“, so Fischer. Auch an den Vergabekriterien arbeite die Gemeinde noch. Er hoffe, dass die Kommune im April oder Mai „einen Schritt weiter“ ist. Klar ist jedoch, dass die Bauplätze im Einheimischenmodell vergeben werden sollen. Derzeit mache es jedenfalls noch keinen Sinn, sich zu bewerben. Sobald die Vergabekriterien feststehen, werde über die Buchloer Zeitung, das Gemeindeblatt sowie im Internet informiert, verspricht Fischer: „Erst dann kann man sich in einem festgelegten Zeitraum bewerben.“

