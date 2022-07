Bei einem Infoabend in Lindenberg kritisiert der Bund Naturschutz das Bauprojekt. Der Verband will gegen das Vorhaben klagen.

31.07.2022 | Stand: 09:52 Uhr

Kann der B 12- Ausbau in Autobahndimension noch verhindert werden? Diese Frage stellten sich Thomas Frey vom Bund Naturschutz und Armin März (Ortsverband Grüne Buchloe und Kreisverband Ostallgäu) in Lindenberg. Zur Veranstaltung des überparteilichen Bündnisses „B 12 – so nicht“ waren etwa 70 Zuhörer und Zuhörerinnen gekommen.

