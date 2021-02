Dominosteine, die nicht fallen

Schüler des Gymnasiums Buchloe gewinnen bei der Aktion Physik-im-Advent

28.02.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Kann man einen Turm aus Dominosteinen so bauen, dass sich der oberste Stein vollständig vor dem untersten Stein befindet? Und falls ja: Wie viele Steine braucht man dazu mindestens? Diesen und 23 weiteren spannenden Fragen über die Phänomene des Alltags stellten sich auch im vergangenen Dezember wieder zahlreiche Physik-Interessierte in Physik-im-Advent, einem der größten Online-Adventskalender Deutschlands.

Auch das Gymnasium Buchloe beteiligte sich mit mehreren Klassen an diesem Wettbewerb. Dabei konnten die Schüler in der im Januar stattgefundenen Preisauslosung einen der begehrten Klassenpreise erringen. Die Klasse 8c des Gymnasiums zählte hierbei zu den besten Klassen in ganz Deutschland und freute sich nun gemeinsam mit ihrem Physiklehrer Tobias Weihrather über einen Klassensatz Bücher zu weiteren spannenden Phänomenen im Fach Physik.

Die Tatsache, dass die Preisverleihung in diesem Jahr coronabedingt nur in kleinem Rahmen stattfinden kann, tut dabei der Freude über den Gewinn keinen Abbruch und so wollen sich Schüler und Lehrkräfte auch im aktuellen Jahr wieder an Physik-im-Advent beteiligen.