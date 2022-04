Dorfentwicklung: Wie sieht Waal 2035 aus?

Das Entwicklungskonzept der Marktgemeinde geht in die nächste Runde. Bei einem Seminar in Thierhaupten bilden die Teilnehmer bereits Arbeitskreise.

02.04.2022 | Stand: 17:37 Uhr

Wohin entwickelt sich die Marktgemeinde Waal bis 2035? Dieser Frage gingen Gemeinderäte und interessierte Bewohner jüngst bei einem Seminar in Thierhaupten nach. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) statt, das vergangenen Sommer vom Gemeinderat auf den Weg gebracht wurde. Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) organisierte die zweitägige Veranstaltung.

Waaler Gemeinderäte und Bewohner arbeiten gemeinsam am Entwicklungskonzept

Bürgermeister Robert Protschka hatte neben den Ratskollegen auch Bewohnerinnen zum Seminar eingeladen, um ein breiteres Spektrum an Interessen zu repräsentieren. Durch die diverse Zusammensetzung der Gruppe schafften es Themen aus allen Lebensbereichen in die Diskussion. Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie soll die Situation in Waal im Jahr 2035 aussehen? Es ging um Visionen, mittel- und langfristige Ziele und deren Umsetzungsmöglichkeit.

Unterstützt von Manfred Pfeiffer und Michael Seidler vom ALE entwickelten die Teilnehmerinnen Ideen und Möglichkeiten für eine zukunftsfähige und lebenswerte Marktgemeinde. Schwachstellen in allen Ortsteilen wurden benannt und Verbesserungsvorschläge gelistet. So kristallisierten sich Einzelprojekte heraus, die drei Arbeitskreisen zugeordnet wurden:

Versorgung und Ökologie: Energie, Gewerbe, (Nah-)Versorgung, Mobilität, Natur, Digitalisierung

Dorfentwicklung und -gestaltung: Innenentwicklung, Wohnungsbau, Infrastruktur, Dorfkern

Dorfleben, Soziales und Kultur: Treffpunkte, Inklusion, Bürgeraktivierung, Familie, Kultur

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich für ein Themenfeld und den entsprechenden Arbeitskreis entscheiden. Für viele keine leichte Aufgabe: Schwerpunkte und persönlich relevante Themen fanden sich für die meisten in allen drei Bereichen. Letztendlich waren dann aber doch unter jeder Rubrik ungefähr gleich viele Namen gelistet.

Waal möchte Bürger in Dorfentwicklung einbinden: Eine Bürgerversammlung ist geplant

Das in den eineinhalb Tagen entwickelte „Roh-Konzept“ wird nun vom ALE überarbeitet und dem Marktgemeinderat vorgelegt. Das ALE erstellt danach die Ausschreibungsunterlagen für ein geeignetes Planungsbüro. Dieses soll gemeinsam mit dem Gemeinderat weitere Schritte einleiten. Bürgermeister Robert Protschka rechnet noch vor den diesjährigen Sommerferien mit einer Präsentation und einem Aufruf an alle Waalerinnen und Waaler. Geplant ist eine Bürgerversammlung für alle.

Einig sei man sich schon zu Beginn gewesen, dass das gesamte Projekt einzig mit der Hilfe und Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger gestemmt werden kann. Um alle von Anfang an auf dem Weg zum Gemeindeentwicklungskonzept informiert und interessiert zu halten, werde der Gemeinderat Waal über Fortschritte berichten.

