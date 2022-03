Down Syndrom: Kitas in Buchloe zeigen Solidarität

Bunte Socken erinnern in Buchloe an Menschen mit Trisomie 21. Was die Kindertagesstätten darüber hinaus planen.

23.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zahlreiche bunte Socken an Bäumen und Gartenzäunen der Buchloer Kindertagesstätten (Kitas) erinnerten am Welt-Down-Syndrom-Tag an die vielen Menschen mit Down Syndrom, auch Trisomie 21 genannt.

Sieben Millionen Menschen mit Down Syndrom

Am Zaun der Kita St. Antonia informierte beispielsweise ein Plakat darüber, dass weltweit rund sieben Millionen Menschen mit Down-Syndrom leben.

Gleichzeitig wurde dazu aufgefordert, am Welt-Down-Syndrom-Tag zweierlei Socken zu tragen. Damit drücke man Solidarität mit den betroffenen Menschen aus und zeige, „dass die menschliche Individualität die Welt schöner, bunter, interessanter und inspirierend macht“, so die Kita St. Antonia.

Integration und Inklusion in Buchloe

Die Kindertagesstätten-Leitungen planen in Zusammenarbeit mit sozial- und heilpädagogischen sowie therapeutischen Einrichtungen in Buchloe einen gemeinsamen Elternabend zum Thema Integration und Inklusion in Buchloe. Die Initiative ging vom Caritasverband Kaufbeuren-Ostallgäu aus.