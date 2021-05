Dreifacher Nachwuchs bei den Buchloer Störchen "An der Halde"

Das Storchenpaar im Buchloer Süden hat wieder drei Küken im Nest. Ob auch Herr und Frau Adebar auf der Polizeiispektion Nachwuchs haben, ist noch nicht bekannt.

13.05.2021 | Stand: 06:19 Uhr

Das Storchenpaar „An der Halde“ in Buchloe hat in diesem Jahr wieder drei Küken ausgebrütet. „In den vorhergegangenen zwei Jahren waren es auch jeweils drei“, berichtet Willi Lenuweit, der in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnt und hofft, dass es in den nächsten Tagen nicht zu kalt für den erst etwa 14 Tage alten Vogelnachwuchs wird.

Ob sich bei Herr und Frau Adebar auf dem Dach der Buchloer Polizeiinspektion auch schon Nachwuchs eingestellt hat, ist bisher noch nicht bekannt. Der Horst auf dem ehemaligen Amtsgericht ist seit 2015 wieder belebt. Davor war er mehrere Jahrzehnte unbesetzt.