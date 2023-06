Dreijähriger am Bahnhof in Buchloe allein auf Entdeckungstour

Ein dreijähriger Junge ist am Samstag allein am Bahnhof in Buchloe unterwegs. Von seinen Eltern fehlt jede Spur. Passanten rufen die Polizei.

19.06.2023 | Stand: 13:12 Uhr

Passanten fiel am Samstagnachmittag, 17. Juni 2023, am Bahnhof in Buchloe ein dreijähriger Junge auf, der dort alleine unterwegs war. Die Passanten beschäftigten sich mit dem Jungen, da sie der Ansicht waren, die Eltern wären in der Nähe und würden gleich kommen. Eine halbe Stunde später hatte sich noch niemand nach dem Kind erkundigt. Die Passanten verständigten die Polizei.

Junge spricht kein Deutsch

Da der Junge kein deutsch sprach, konnte man sich nicht mit ihm verständigen. Die Beamten fanden jedoch an einem Kleidungsstück des Kindes ein Namensschild. Sie ermittelten so die Adresse und brachten ihn zu seinen Eltern zurück. Diese hatten wohl in der näheren Umgebung gesucht, den Jungen dort aber nicht gefunden.