Ein klares Ja zur Fuchstalbahn

Industrie- und Handelskammer begrüßt Reaktivierung der Fuchstalbahn für den Personenverkehr.

23.02.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Klar und deutlich sprach sich der Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern für eine Reaktivierung der Fuchstalbahn für den Personenverkehr aus.

Zukunft des Nahverkehrs

Zur Videokonferenz begrüßte der Vorsitzende Klaus Bauer 19 Mitglieder und Gäste. Im Mittelpunkt stand die Zukunft der Mobilität im Allgemeinen und der öffentliche Personennahverkehr im Landkreis Weilheim-Schongau.

Ein Mangel im Schienenpersonen-Nahverkehr (SPNV) ist nach Einschätzung mehrerer Ausschussmitglieder, dass auf der Fuchstalbahn kein Personenverkehr angeboten wird.

"Die Schiene ist ein hohes Gut"

Die Verbindung von Schongau nach Landsberg und weiter nach Augsburg wäre nicht nur für die Bürger entlang der Strecke, sondern auch für die Mitarbeiter eines großen Unternehmens in Denklingen wichtig. Dies sieht auch Ralf Kreutzer so. „Die Schiene ist ein ganz hohes Gut“, so der Leiter der Weilheimer Niederlassung des Busunternehmens „Regionalverkehr Oberbayern“ (RVO), „die Fuchstalbahn gehört reaktiviert“.

Anliegergemeinde Fuchstal sagt Ja

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen sich Initiativen dafür ein, dass zwischen Landsberg und Schongau auf der Fuchstalbahn wieder Personenzüge fahren. Im September vergangenen Jahres hatte sich Fuchstal als erste der fünf Anliegergemeinden für die Reaktivierung der Fuchstalbahn ausgesprochen. Politisch machen die Grünen seit Längerem Druck bei der Fuchstalbahn. Bei einer Sonderfahrt Ende Juli, tauschten sich Befürworter der Wiederinbetriebnahme aus. Zudem gab es einen runden Tisch mit den Bürgermeistern der Kommunen.

