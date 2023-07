Ein Konzertabend mit Überraschungen in Honsolgen

Im Honsolgener Vereinsheim erlebt das Publikum „Chorgeschichten“. Der kleine Buchloer Stadtteil beweist, warum er als Zentrum des Chorgesangs gilt.

Vielversprechend, bunt und einladend waren die Plakate zur Veranstaltung „Chorgeschichten“ im Honsolgener Vereinsheim: Vier Chöre und ein Instrumentalensemble traten dort gemeinsam auf. Für einige war es eine Premiere, sodass es auch fürs Publikum teilweise eine Überraschung war, was sich hinter den Namen verbirgt. Die Besucherinnen und Besucher fuhren oder gingen nach zweieinhalb Stunden Programm mit der sicheren Erkenntnis nach Hause, dass man Honsolgen mit Recht als das Zentrum des Chorgesangs in der Verwaltungsgemeinschaft bezeichnen darf.

Ganz sicher ist das im Wesentlichen ein Verdienst von Chorleiterin Kerstin Klotz, der es in den vergangenen Jahren gelungen ist – trotz Corona – Jung und Alt zu begeistern: mit einer guten Portion persönlichem Charisma, dem richtigen Ton im Umgang mit den Sängern, unabhängig von deren Alter, vor allem aber mit einer interessanten und vielseitigen Auswahl der Stücke.

Keine Nachwuchssorgen: Kinder begeistern bei Auftritt mit "picChoro"

Um den Fortbestand der Gruppen muss man sich jedenfalls in Honsolgen wohl auf absehbare Zeit keine Sorgen machen: Zahlreiche Kinder vom Vorschul- bis zum jüngeren Teeniealter des Chors „picChoro“ begeisterten zum Auftakt – nicht nur gesanglich, sondern auch mit vollem Körpereinsatz. Das galt sowohl für „Dum, dum, da da da da“ als auch für den kindgerecht und gewitzt gestalteten musikalischen Probenbericht „Hier bei picChoro ist’s recht bunt“, in dem sich die jungen Sängerinnen und Sänger offenbar hochgradig wiederfanden.

Weiter ging es mit dem ersten von insgesamt fünf über den Abend verteilten Beiträgen des teils als Quartett, teils als Quintett besetzten Klarinettenensembles „Clarissono“ unter Leitung und Mitwirkung von Heidi Wörle. Die Gruppe zeigte ihre Vielseitigkeit und spielte Originalkompositionen, Filmmusik und auch Stücke der Beatles.

Der Sängerbund Honsolgen, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, präsentierte anschließend drei Stücke. Mit „In einem kühlen Grunde“ lieferte er – zunächst in Männerstimmen-Quartettbesetzung – ein wunderschönes Dokument gepflegter Männerchorklangkultur ab. Zugleich zeichnete er damit den geschichtlichen Weg des Sängerbunds nach, der früher ein reiner Männerchor war. Frecher ging es beim Stück „Der Floh“ (von Erasmus Widmann, entstanden in der ausgehenden Renaissance) zu. Der gemischte, allerdings frauenstimmendominierte Chorsatz kam ungeachtet seines Alters frisch und durchaus modern über die Rampe. Als reizvolles, gewieft und raffiniert mit Tempo, Be- und Entschleunigung und der Dynamik arbeitendes Stück gesungenes Jägerlatein inszenierte der Chor zum Abschluss „Ein Jäger längs des Weihers ging“ – inklusive eines durch den Raum springenden Jünglings in Grün.

Sänger schwelgen bei Auftritt in Honsolgen in Erinnerungen an Zeltlager am Bronner Weiher

Vor der Pause erlebte das Publikum noch „VecChioro“. Die „Ehemaligen“ des Kinderchors machen unter Kerstin Klotz als Jugendchor ebenso begeistert – vielleicht gelegentlich etwas schüchterner – weiter. Mit der einfühlsamen Pop-Nummer „Something Just Like This“ stellten sie sich vor – am Klavier begleitet von Miriam Wörle, die sich diese Aufgabe im Verlauf des Abends mit Kerstin Klotz teilte. In „Bester Sommer“ schwelgten die Sängerinnen und Sänger dann in klingenden Erinnerungen an ein Zeltlager am Bronner Weiher im vergangenen Jahr – wie man von den drei Nachwuchsmoderatorinnen Miriam Wörle, Cecilia Kelleter und Annabell Schneider, die mitunter etwas launig durch den Abend führten, erfuhr. Schön auch die Beiträge von „VecChioro“ im zweiten Teil: In einem sehr ruhig gesungenen „California Dreaming“ gefiel Cecilia Kelleter als Querflötensolistin, mit „Hit The Road jack“ brachte der Jugendchor das Publikum zum Mitschnipsen.

Nach der Pause wurde das Rätsel um den Chor „Klangfarben“ aufgelöst: Es handelte sich nicht um ein neues Ensemble, sondern um den Sängerbund, aber jetzt nicht als Kirchen-, sondern als weltlicher Chor. Die Mitwirkenden trugen nun farbenfrohere Kleidung und zeigten ein anderes Repertoire. Zutiefst ironisch und doch mit romantischer Zartheit ging es in der „Ode an die Heimat“ (MayBeBop) zu. Weitere Beiträge von „Klangfarben“ waren „Männer mag man eben“, „If You Want To Sing Out“ – und „Do go da ja“ als humorvolle Dialektstudie.

Geklammert wurde der zweite Konzertteil zunächst von einem weiteren starken Auftritt von „picChoro in Form des ebenso geheimnis- wie effektvollen „Urwaldsongs“ direkt nach der Pause – und schließlich dem Schlussbild, bei dem sich alle Sänger generationenübergreifend auf der Bühne zu gemeinsamen Zugaben trafen.

