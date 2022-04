Ein Meilenstein für Regens Wagner - neue Leitung

In der Einrichtung gibt es einen Wechsel an der Spitze – Matthias Albrecht neuer Chef. und löstGabriele Kirschner ab, die in Ruhestand geht.

Von Romi Löbhard

10.04.2022 | Stand: 17:30 Uhr

„Meilensteine auf dem Weg“ – unter dieses Motto war die Stabübergabe der Gesamtleitung bei Regens Wagner Holzhausen gestellt. Gabriele Kirschner, langjährige stellvertretende und während der vergangenen Monate kommissarische Gesamtleiterin, begibt sich in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, Matthias Albrecht führt die Einrichtung seit 1. April.

