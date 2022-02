Das St. Josef Krankenhaus bekommt eine neue Intensivstation. Nicht nur für Personal und Patienten, sondern für die gesamte Region ein wichtiger Schritt.

16.02.2022 | Stand: 19:02 Uhr

Es ist noch gar nicht lange her, da prangte am St. Josef Krankenhaus in Buchloe in großen Buchstaben das Notsignal „SOS“. Pflegekräfte und Ärzte sendeten einen leuchtenden Hilferuf, um auf die dramatische Lage während der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen.