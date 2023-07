Allgäuer Polizei macht Einbrecher dingfest - und bittet um Hinweise

Die Allgäuer Polizei hat Einbrecher nach Vorfällen in Buchloe und Obergünzburg ermittelt. Spuren, die die Beamten gesichert hatten, führten sie zu den Tätern.

12.07.2023 | Stand: 16:24 Uhr

In Obergünzburg waren Ende Mai laut Polizei zwei Einbrecher über Türen, die nicht verschlossen waren, in einen ehemaligen Bauernhof eingedrungen. Während die Diebe im ersten Stock es auf Bargeld sowie Schmuck und Uhren im Wert von einigen hundert Euro abgesehen hatten, waren die 85- und 86-jährigen Bewohner des Hauses im Wohnzimmer im Erdgeschoss. Als das Ehepaar etwas aus dem Schlafzimmer hörte, schaute die 85-Jährige nach.

Einbrecher stehlen Schmuck, Geld und Uhren aus Bauernhof bei Obergünzburg

Als sie das Zimmer betrat, sah die Frau, wie zwei Männer vom Schlafzimmer aus über die Hausfassade nach unten kletterten. Sie ließen sich nach unten gleiten und flüchteten. Doch nun führte eine Spur die Polizei zu einem der Täter.

Die Beamten fanden heraus, dass ein Fingerabdruck auf dem Fensterbrett des Schlafzimmerfensters zu einem jungen Mann aus dem Ausland gehört. Er war bereits wegen anderer Delikte mit zwei Haftbefehlen in Deutschland gesucht worden. Er hatte sich nach dem Einbruch mit seinem Komplizen offenbar ins Ausland abgesetzt. Die Kripo Kaufbeuren versucht weiter, den zweiten Täter zu finden und seine Identität festzustellen.

Einbrüche in Buchloe: Polizei sucht silbernen Dacia

Die Buchloer Polizei konnte nun sogar drei Einbrüche aufklären. Ende Februar waren Unbekannte in das Vereinsheim des FC Buchloe an der Eschenlohstraße und in die Wärmestube des Wertstoffhofs eingedrungen. Wie auch in ein Einfamilienhaus im Lindenberger Fischerweg an einem Samstagmittag im Mai.

Zeugen hatten der Polizei einen verdächtigen silbernen Dacia mit ungarischem Kennzeichen gemeldet. Wie nun die Auswertung von DNA-Spuren ergeben hat, war ein 38-Jähriger am Einbruch beteiligt. Mithilfe eines Schuhabdrucks konnten die Beamten einen Zusammenhang mit den anderen beiden Einbrüchen herstellen.

Wo genau sich der 38-Jährige derzeit aufhält, ist der Polizei noch nicht bekannt. Da er mit dem silbernen Dacia allerdings öfters in Buchloe aufhalten soll, bitten die Beamten um Zeugenhinweise unter Telefon 08241/9690-0 oder pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de

