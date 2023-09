Eine Derby-Brise umweht die Buchloer Piraten - die Vorschau auf das Wochenende

Der ESV Buchloe empfängt am Samstag den Oberligisten Memmingen und testet am Sonntag in Landsberg. Vor dem Heimspiel präsentieren sich alle Mannschaften.

14.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Eine kräftige Brise Derby-Luft umweht am kommenden Wochenende die Buchloer Piraten. Für die nächsten Testspiele trifft der ESV auf Nachbarn, gegen die in der Vergangenheit schon heiße Partien ausgetragen wurden. Den Oberligisten ECDC Memmingen empfängt der ESV am Samstag ab 18 Uhr in der Sparkassenarena. Ebenfalls ab 18 Uhr beginnt am Sonntag die Auswärtspartie gegen den HC Landsberg.

Mit den Indians des ECDC Memmingen haben die Gennachstädter eine der Top-Mannschaften der Oberliga in heimischer Halle als Gast. Das Team von Trainer Daniel Huhn, der selbst ein sehr bekanntes Gesicht in Buchloe ist und einige Jahre für den ESV gespielt hat, gehört schließlich seit Jahren zu den besten Mannschaften der Oberliga. In der vorletzten Saison ist die Mannschaft sogar bis ins Finale vorgestoßen und verpasste dort nur knapp den Aufstieg in die DEL 2.

Buchloe und Memmingen standen sich zuletzt 2016/17 gegenüber

Die vergangenen Aufeinandertreffen liegen für die Buchloer also schon ein paar Tage zurück. In der Spielzeit 2016/17 standen sich beide Teams das letzte Mal gegenüber, ehe die Maustädter den Sprung in die höhere Liga wagten. Dort haben sie sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu einer festen Größe etabliert und können auch heuer wieder einen bärenstarken Kader aufbieten.

Lesen Sie auch: Bereit für den ersten Bully - Buchloer Eisstadion erstrahlt in neuem Glanz

Während die Buchloer erst voriges Wochenende in die Vorbereitung gestartet sind, befinden sich die Indians bereits auf der Zielgeraden. Das Match am Samstag ist das vorletzte für den ECDC, ehe Ende September die Punktrunde startet. Auf die Buchloer wartet also ein richtiger Härtetest, bei dem schon im Vorlauf einiges geboten ist in der Sparkassenarena: Vor dem Warm-up ab 16.30 Uhr werden alle Teams der Buchloer – von den Kleinsten bis zur 1B – vorgestellt und präsentiert. Zuvor gehört die Bühne dem Nachwuchs, wenn ab 13.30 Uhr die U9 und U11 auf die Memminger Alterskollegen treffen – und ab 15.15 Uhr die U13.

Am Sonntag geht es zu den Riverkings nach Landsberg

Nur 24 Stunden später wartet dann gleich die nächste Partie auf die Freibeuter – erneut gegen Nachbarn. Zum ersten Auswärtsspiel der Saison fahren die Piraten an den Lech zum HC Landsberg. Die Riverkings sind ebenfalls ein alter und bestens bekannter Gegner, der sich nach einem dreijährigen Abenteuer in der Oberliga im Sommer wieder freiwillig in die Bayernliga zurückgezogen hat.

Dementsprechend konnte auch die im vorigen Jahr noch gut funktionierende Kooperation beider Vereine nicht fortgeführt werden, da sie sich in diesem Winter wieder als Gegner gegenüber stehen. Mit Luis Hegner, David Amort und Manuel Müller – die vergangene Eishockeysaison immer wieder via Förderlizenz für die Piraten aufgelaufen sind – wird es am Sonntag aber auf jeden Fall ein Wiedersehen geben.

Hören Sie in unseren Podcast "Stockcheck" rein: Die DEL-2-Saisonvorschau mit Florian Thomas