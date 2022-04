Eine Linde für die Mittelschule - Grüne ehren Parteijubilare

Mit einer Baumspende ehrt der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Jubilare.

25.04.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Mit einer Baumspende an die Stadt Buchloe würdigt der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen aktuelle Jubiläen der Parteizugehörigkeit. Konkret stiftete der Buchloer Ortsverband eine Linde an den kommunalen Mittelschulverband. „Wir fordern nicht nur mehr städtisches Grün und mehr Schutz der Bäume in Buchloe, sondern wir wollen mit der Spende den Worten auch Taten folgen lassen“, erklärte Ortsvorsitzende Elfi Klein.

Mit Petra Kelly auf der Demo

Anlass für die Spende waren Ehrungen im Ortsverband: Klein, selbst zehn Jahre Mitglied der Grünen, gratulierte Helga Wolf zu 40 Jahren und Andreas Felsl zu 25 Jahre Mitgliedschaft bei der Partei. Und die beiden Geehrten berichteten Interessantes aus ihrer politischen Vita: Anfang der 1980er Jahre lernte die ehemalige Krankenschwester Helga Wolf die Mitgründerin der Grünen Petra Kelly bei einer Friedensdemonstration kennen.

Von Sepp Daxenberger getraut

Die Anfangsjahre in Buchloe waren für Wolf nicht einfach, da sie und ihre frühen Mitstreiterinnen für ihre umweltpolitischen Belange oft belächelt wurden. Die längere Zeit seiner Mitgliedschaft verbrachte Landwirtschaftsmeister Andreas Felsl im Kreisverband Miesbach, bevor er nach Buchloe gezogen ist. Beim Parteieintritt sah er „keine Alternative“ zu den Grünen. Getraut wurde Andreas Felsl und seine Frau übrigens von Sepp Daxenberger, bayerischer Landesvorsitzender von 2002 bis 2008 – damals Bürgermeister in Waging am See und der erste grüne Bürgermeister in Bayern.

Nun wurden die beiden mit einem Baum gewürdigt: „So können wir der langjährigen Mitgliedschaft von Helga und Andreas ein nachhaltiges Denkmal setzen“, sagte Stadträtin und Dritte Bürgermeisterin Elfi Klein.