Der Kiebitz-Bestand erholt sich durch Wiesenbrüter Brutplatzmanagement bei Lamerdingen. Der Ornithologe Alexander Klose erklärt, wie das geschafft wurde.

04.02.2021 | Stand: 18:47 Uhr

Die Region um Lamerdingen hat seit einigen Jahren eine Besonderheit in Schwaben: Dort wächst die Population von Kiebitzen – inzwischen soll auch der Große Brachvogel dort wieder heimisch sein. Und es habe auch im vergangenen Jahr wieder einen „hohen Bruterfolg“ gegeben, berichtet Ornithologe Alexander Klose vom Landesbund für Vogelschutz. Das liege in erster Linie an dem Wiesenbrüter-Brutplatzmanagement.