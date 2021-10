Einfacher mit dem Fahrrad nach Landsberg

Wegeverbindung von Buchloe in Richtung Osten soll nach dem Willen des Stadtrats ausgebaut und verbessert werden. Drei Routenvarianten in der Diskussion.

Schneller und einfacher nach Landsberg gelangen – und zwar mit dem Fahrrad, das wünschte sich die UBI-Fraktion bereits im Juli in einem Antrag an den Buchloer Stadtrat. In der jüngsten Sitzung wurde darüber nun lang und breit diskutiert. Am Ende stand der einstimmige Beschluss: Die Radwegverbindung nach Landsberg soll ausgebaut und verbessert werden. Welche Variante aber tatsächlich zum Tragen kommt, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Zeitnah soll aber bereits feststehen, ob die Stadt Buchloe mit ihren Plänen vom Förderprogramm des Landkreises „Stadt und Land“ profitieren kann. Bei diesem Programm geht es laut Bürgermeister Robert Pöschl nicht nur das Freizeit-Radwegenetz, sondern auch das Alltags-Radwegenetz. Handelt es sich dabei um Verbindungen zwischen zwei Landkreisen, lägen die Fördersätze sogar noch höher. Gute Voraussetzungen also für Buchloe im Ostallgäu mit seinem Wunsch nach einer besseren Verbindung nach Oberbayern.