Der ESV Buchloe steht vor richtungsweisenden Partien am Wochenende

Die Buchloer Piraten wollen am Wochenende gegen Schweinfurt und Pfaffenhofen auf Kurs kommen.

19.10.2023 | Stand: 18:06 Uhr

Der ESV Buchloe ist am Wochenende in der Eishockey-Bayernliga doppelt gefordert. Nachdem das erste Saisonspiel zu Hause gegen Amberg mit 1:6 verloren gegangen ist, wollen die Piraten nun unbedingt die ersten Zähler einfahren. Dazu wartet am Freitag ab 20 Uhr mit der Partie bei den Schweinfurt Mighty Dogs gleich die weiteste Auswärtsfahrt auf den ESV, ehe die Piraten am Sonntag den EC Pfaffenhofen in der heimischen Sparkassenarena um 17 Uhr empfangen.

Zwar hatten die Buchloer am Wochenende mit dem ERSC Amberg sicher eine der Top-Mannschaften der Liga zu Gast, aber zufrieden konnte Trainer Christopher Lerchner mit der deutlichen Niederlage bestimmt nicht sein. Die Begegnungen am kommenden Spieltag könnten also bereits richtungsweisende sein. Mit Schweinfurt und Pfaffenhofen haben die Buchloer Kontrahenten vor der Brust, die zumindest vom Papier her auf Augenhöhe sein dürften – und gegen die gepunktet werden sollte, wenn man um die Top 10 mitspielen will.

Eishockey Bayernliga: Zwei Gegner auf Augenhöhe für Buchloe

Doch einfach wird es vor allem am Freitag nicht werden. Neben den Sperren für Marc Krammer und Moritz Simon sowie den Strapazen durch die lange Anreise spricht vor allem die Bilanz der vergangenen Jahre nicht für die Pirates. In Schweinfurt konnten die Buchloer zuletzt im März 2018 gewinnen. Die Schweinfurter haben ihr erstes Match ebenfalls verloren, wobei sie beim 0:4 gegen den Top-Favoriten Erding trotzdem eine passable Figur abgaben. Dementsprechend motiviert dürften die Mannen von Coach Andreas Kleider vor heimischer Kulisse sein. Die Buchloer müssen auf dem Eis stets konzentriert bleiben.

Selbiges gilt auch am Sonntag im Heimspiel gegen Pfaffenhofen. Die Ilmstädter waren im Winter lange der Abstiegskandidat Nummer eins. Nach der Hauptrunde waren sie abgeschlagenes Schlusslicht der Tabelle, doch in der anschließenden Abstiegsrunde hielt der ECP dank einer deutlichen Leistungssteigerung die Klasse. Diesen Aufwärtstrend konnten die Pfaffenhofener in der Vorbereitung weiter bestätigen. Ebenso zum Ligastart: In Miesbach unterlagen sie knapp mit 4:6. Besonders der tschechische Torjäger Jan Tlacil ist in guter Form. Auf ihn muss die Buchloer Hintermannschaft mit Neuzugang Robin Niedermeier ein besonderes Auge haben.

Neuzugang verstärkt Defensive des ESV Buchloe

Niedermeier feierte gegen Amberg sein Debüt für den ESV. „Da es ihn beruflich als Lehrer nach Buchloe verschlagen hat, hat er sich bei uns angeboten,“ sagt Lerchner über den 28-Jährigen, der zuletzt in Inzell aktiv war. „Und nachdem sich das Kranken- und Verletzten-Karussell leider schon seit der Vorbereitung bei uns ziemlich dreht, sind wir sehr froh, dass wir mit ihm im Kader nochmals eine weitere Option in der Breite haben werden.“

Ein ausführliches Interview mit Pirates-Sportschef Florian Warkus finden Sie im "Stockcheck", dem AZ-Eishockey-Podcast.