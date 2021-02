Einzelhandel im Lockdown: Buchloer Kunden zeigen Bereitschaft

Niko Stammel, Vorsitzender des Gewerbevereins, sagt: Die Kunden wollen die ortsansässigen Geschäfte unterstützen. Wo das mit "Click and Collect" möglich ist.

15.01.2021 | Stand: 12:03 Uhr

„Die Kunden teilen mit, dass sie dazu bereit sind, den Buchloer Einzelhandel zu unterstützen“, berichtet Niko Stammel, Geschäftsinhaber des gleichnamigen Modehaus und Vorsitzender des Gewerbevereins Buchloe. Stammel erhalte positive Resonanz auf den Lieferservice und sei dankbar, dass viele Buchloer lieber bei ortsansässigen Geschäften ordern.

Niko Stammel setzte auf Lieferservice, seit Montag ist auch die Abholung vor den Geschäften erlaubt. Bild: Maxim Reis

Seit Montag, 11. Januar, ist in bayerischen Geschäften außerdem das sogenannte „Click and Collect“ – Auswählen und Abholen – erlaubt. Um Kontakte vor Geschäften zu vermeiden, war den Händlern zunächst nur gestattet, ihre Ware auszuliefern. Mit „Click and Collect“ hofft Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dass Kunden gezielt bei ihren lokalen Läden bestellen – anstatt auf die bekannten Internetkonzerne zurückzugreifen.

Wenig Buchloer Händler haben eigenen Online-Shop

„Die wenigsten Einzelhändler haben einen eigenen Online-Shop“, sagt Niko Stammel. Deshalb könne man das Vorgehen der Geschäftsinhaber eher „Call and Collect“ – Anrufen und Aufsammeln – nennen. Im Gespräch mit den Händlern wird insgesamt deutlich: Sie sind froh, wenn Anfragen egal auf welchem Weg bei ihnen eintreffen und bemühen sich gern – sei es mit Lieferservice oder dem Angebot der Abholung.

Click and Collect

