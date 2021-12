Bittere Niederlage für die Piraten: ESV Buchloe verliert knapp gegen TEV Miesbach

Trotz eines starken Spiels schaffen es der ESV Buchloe nicht, die Siegesserie des TEV Miesbachs zu stoppen. Die Partie entscheidet sich in den letzten Sekunden.

Trotz einer guten Mannschaftsleistung hat der ESV Buchloe den Siegeszug des Tabellenzweiten TEV Miesbach in der Bayernliga nicht stoppen können. Nach zwölf Siegen in Folge bezwangen die Gäste den ESV am Sonntagabend knapp mit 3:4 (0:0, 2:2, 1:2). Wobei die Hausherren nach einem aufopferungsvollem Kampf mindestens einen Punkt verdient hätten – wenn nicht sogar mehr.

Noch am Mittwoch hatten die Buchloer in Schongau selbst den Sieg mit einem späten Treffer geholt. Jetzt war es ein Tor in den Schlusssekunden, das für eine bittere Niederlage der Piraten sorgte.

Eishockey-Partie in Buchloe blieb zunächst torlos

Zuvor hatten die Zuschauer ein wirklich gutes Bayernligaspiel gesehen, das im Auftaktdrittel trotz so mancher Gelegenheit zunächst torlos blieb. Christian Wittmann brachte beispielsweise bei einem Konter einen Querpass nicht im Tor unter (6.) und auch in doppelter Überzahl verpasste Markus Vaitl am langen Pfosten den Buchloer Führungstreffer (9.).

Die Gäste versuchten mit nur 14 Feldspielern anfangs gut zu stehen, was dem routinierten Tabellenzweiten auch über weite Strecken gelang. So verschaffte sich im Auftaktdrittel trotz leichtem Chancenplus der Freibeuter keiner der beiden Kontrahenten einen echten Vorteil.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Miesbacher den besseren Start. Im Stil einer Spitzenmannschaft, die der TEV zweifelslos ist, brachte Maximilian Meineke mit einem Alleingang seine Mannschaft mit 0:1 in Führung (26.).

TEV Miesbach bestraft Unachtsamkeit

Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine erneute Unachtsamkeit in der Hintermannschaft bestraften die Oberbayern noch in der selben Minute: Christoph Fischhaber traf zum schön rausgespielten 0:2.

Die Piraten, die bis dato recht kompakt gestanden hatten, antworteten auf diesen Doppelschlag allerdings postwendend. Nur eine Zeigerumdrehung später verkürzte Michal Petrak im Powerplay auf 1:2.

Und eine weitere Überzahlgelegenheit zur Hälfte des intensiven Mittelabschnitts führte schließlich zum verdienten Ausgleich durch Andreas Schorer (31.), der die Buchloer wieder voll ins Spiel zurückbrachte.

Im letzten Durchgang neutralisierten sich beide Teams zunächst, ehe nach knapp 50 Minuten die Hausherren in Front gingen. Nach einer starken Puckeroberung im Miesbacher Drittel kam die Scheibe über Michal Petrak und Alexander Krafczyk zu Markus Vaitl, der zum 3:2 einnetzte.

Gäste geben sich in Buchloe nicht geschlagen

Obwohl es für die Piraten nun richtig gut aussah, gaben sich die Gäste noch nicht geschlagen. Unmittelbar nach dem Führungstreffer musste Johannes Wiedemann gleich zweimal sein ganzes Können aufbieten, um nicht sofort wieder den Ausgleich zu kassieren (51.).

Dieser fiel wenige Minuten später schließlich doch, als Benedikt Pölt einen Abpraller vor dem Tor zum 3:3 verwertete (55.).

ESV Buchloe gegen TEV Miesbach: Entscheidung 22 Sekunden vor dem Ende

Als alle bereits mit der Overtime gerechnet hatten, schlugen die Miesbacher zum Entsetzen der Gastgeber doch noch mit einem ganz späten Treffer zu und entschieden die Partie so etwas glücklich zu ihren Gunsten.

Stephan Stiebinger hatte 22 Sekunden vor dem Ende nach einem Bauerntrick für den Lucky-Punch zum 3:4 gesorgt, der die Buchloer um den verdienten Lohn in Form von mindestens einem Punkt brachte.

