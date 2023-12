Siegesserie beendet: ESV Buchloe kassiert zweite Niederlage an einem Wochenende

Der Spitzenreiter Erding wird seiner Favoritenrolle in der Bayernliga eindrucksvoll gerecht. Trotz Heimkulisse haben die Buchloer Piraten keine Chance.

04.12.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der ESV Buchloe hat zum Ende der Hinrunde in der Eishockey Bayernliga seit längerem mal wieder eine Heimniederlage einstecken müssen. Nach zuletzt fünf erfolgreichen Spielen in Folge vor heimischer Kulisse erwies sich der Spitzenreiter Erding am frühen Sonntagabend als zu stark, sodass die Piraten am Ende auch in der Höhe verdient mit 2:7 (0:4, 1:2, 1:1) den Kürzeren zogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.