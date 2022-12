Für die Buchloer Piraten gilt: Keine Atempause zwischen den Jahren

Der ESV Buchloe ist in der Eishockey-Bayernliga bis Silvester gut beschäftig. Im Zwei-Tages-Rhythmus stehen diese Partien auf dem Spielplan.

23.12.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Während die Weihnachtsfeiertage und die Tage zwischen den Jahren für viele eine erholsame und geruhsame Zeit sind, haben die Eishockey-Cracks des ESV Buchloe keine Atempause. Denn die Piraten sind in den acht Tagen bis zum neuen Jahr viermal im Einsatz. Den Auftakt macht am Freitag, 23. Dezember, die Auswärtspartie in Amberg (20 Uhr). Am Zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, empfangen die Buchloer ab 17 Uhr den EV Pegnitz in der Sparkassenarena. Es folgt am Mittwoch 28. Dezember, das Allgäuderby in Kempten (19.30 Uhr) und schließlich am Freitag, 30. Dezember, das Heimspiel gegen den ESC Dorfen (20 Uhr).

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Das sind die kommenden Partien des ESV Buchloe

Es gibt also einiges zu tun für das Piraten-Team – und das in einer Phase, in der die Freibeuter immer noch eine Chance haben, den begehrten achten Tabellenplatz zu erreichen. Dazu bedarf es in den letzten vier Partien des Jahres aber jeder Menge Punkte, sodass die Pirates keine vor- oder nachweihnachtlichen Geschenke machen sollten – selbst wenn schwere Gegner warten.

Zum Auftakt geht es gegen den ERSC Amberg

Den Auftakt zum anspruchsvollen Programms macht am Freitag vor Heiligabend das Auswärtsspiel beim ERSC Amberg. Die Wildlions sind aktuell so etwas wie das Team der Stunde. Nach zuletzt sechs Siegen in Serie sind die Oberpfälzer mit der besten Defensive bis auf Rang drei geklettert und haben das Ziel Aufstiegsrunde fest im Blick. Zwar gewannen die Buchloer das Hinspiel mit 3:1, doch im Rückspiel dürften nun die Amberger klarer Favorit sein.

Lesen Sie auch: Wohnzimmer der Buchloer Piraten erstrahlt in neuem Glanz

Auch am Zeiten Weihnachtsfeiertag stehen die Piraten auf dem Eis

Anders sieht die Rollenverteilung dann am Zweiten Weihnachtsfeiertag aus, wenn der ESV den Aufsteiger Pegnitz in der eigenen Halle empfängt. Gegen den Tabellenvorletzten sind die Buchloer der Favorit, auch wenn Trainer Christopher Lerchner immer wieder zurecht betont, dass es keine leichten Gegner in der Bayernliga gebe. Das bewies auch das Hinspiel, bei dem gegen die Icedogs ein hart umkämpfter 6:4-Sieg heraussprang. Wollen die Buchloer weiter im Rennen um Rang acht mitmischen, muss der Erfolg aus der Hinrunde eigentlich zwingend wiederholt werden.

Das Allgäuderby gegen Kempten steht vor der Tür

Das vorletzte Spiel des Jahres verspricht dann zwei Tage später besondere Brisanz. Nicht nur, weil es das Derby beim Allgäuer Rivalen Kempten ist, sondern auch, weil die Sharks momentan diejenigen sind, die auf dem begehrten achten Rang liegen. Aktuell beträgt der Rückstand des ESV sechs Punkte, allerdings bei einem Spiel weniger. Das ohnehin schon stets intensive Nachbarschaftsduell könnte also nochmals ein ganz besonderer Schlagabtausch werden, in dem jeder Punkt fast schon doppelt zählt.

Spannendes Duell zum Jahresderby

Das Jahresfinale bildet dann das Heimspiel gegen Dorfen. Der ESC rangiert derzeit drei Zähler hinter den Buchloern, weshalb auch das Duell mit den Piraten ein enorm spannendes werden könnte.

Eines ist aber in jedem Fall klar: Langweilig wird den Spielern und Fans des ESV zum Jahresausklang keinesfalls. Denn für reichlich Eishockey ist gesorgt.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.