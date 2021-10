Der ESV Buchloe vor dem zweiten Wochenende in der Eishockey-Bayernliga: Am Sonntag geht's zu Hause gegen Erding. Am Freitag müssen die Pirates nach Neu-Ulm.

08.10.2021 | Stand: 08:17 Uhr

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der ESV Buchloe vergangene Woche in die neue Bayernliga-Saison gestartet. Nun folgen an diesem Wochenende gleich die nächsten beiden Duelle in Bayerns höchster Eishockeyliga. Am Freitag geht es zunächst zu den Donau Devils Ulm/Neu-Ulm (20 Uhr), ehe am Sonntag ab 17 Uhr das zweite Heimspiel gegen die Top-Mannschaft aus Erding auf dem Programm steht.