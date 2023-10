Harte Nuss zum Auftakt - die Löwen kommen nach Buchloe

Der ESV Buchloe startet in die neue Eishockey-Bayernligasaison. Zum ersten Punktspiel geht es am Sonntag gleich gegen ein Schwergewicht der Liga.

15.10.2023 | Stand: 05:12 Uhr

Die Zeit des Testens ist vorbei. Jetzt wird es für die Buchloer Piraten erst: Nach insgesamt sechs Vorbereitungsspielen wartet auf die Gennachstädter am Wochenende der Auftakt in die neue Bayernligaspielzeit. Nachdem bereits am Samstag der amtierende Meister Königsbrunn in Ulm das offizielle Eröffnungsspiel bestreitet, greifen die Buchloer am Sonntag erstmalig ins Geschehen ein. Zum Punktspielauftakt empfangen die Rot-Weißen ab 17 Uhr den ERSC Amberg – und damit gleich eine der Top-Mannschaften der Liga.

Start in die neue Saison: Buchloe muss gegen Amberg ran

Die Generalprobe für den Saisonstart ist am vergangenen Wochenende für die Freibeuter nicht ganz geglückt. 3:4 lautete das Ergebnis gegen HC Landsberg. Und auch sonst fiel die Vorbereitungsphase – zumindest ergebnistechnisch – ebenfalls eher durchwachsen aus. Fünf der sechs Testspiele haben die Mannen von ESV-Trainer Christopher Lerchner verloren, die gezeigten Leistungen waren schwankend.

Dies sieht auch der Buchloer Coach so: „Wir hatten immer wieder mit krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen, weshalb wir mehrfach zu Umstellungen bei der Reihenzusammenstellung gezwungen waren. Dementsprechend haben wir in der Vorbereitung sicherlich Licht und Schatten erlebt. Es war trotz der Niederlagen nicht alles schlecht, aber natürlich muss da in den Punktspielen nun auch nochmals mehr kommen.“

Leistungen der Buchloer in der Vorbereitung eher schwankend

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konstanz im Spiel über komplette 60 Minuten beim ESVB noch nicht vorhanden ist. Die Gegentore fielen stellenweise viel zu leicht und vorne muss die eigene Chancenverwertung effektiver werden – und das am besten schon am Sonntag gegen den Amberg. Die Löwen gehören sicherlich zu einem der Mitfavoriten auf die vordersten Plätze.

Warum die Löwen zu den Favoriten zählen

So hat der Halbfinalist der vergangenen Spielzeit seinen Kader im Sommer nochmals gezielt verstärkt. Bekannte Leistungsträger wie Felix Köbele, Marco Pronath oder auch Torhüter Timon Bätge wurden gehalten, und mit einigen namhaften Neuzugängen zählen die Wildlions mit Sicherheit zu einem der Meisterschaftsanwärter in dieser Saison. Mit Stürmer Lukas Klughardt und den Verteidigern Mauritz Silbermann und Kevin Lavallee wurden gleich drei Spieler vom Zweitligisten Selber Wölfe nach Amberg gelotst.

Ehemaliger Nationalspieler verstärkt den ERSC

Vor allem letztgenannter Lavallee – ehemaliger Nationalspieler und DEL-Profi – könnte mit seiner Erfahrung Gold wert sein für den ERSC. Dementsprechend groß ist der Respekt vor den Ambergern, wenngleich die Buchloer sich nicht verstecken wollen: „Natürlich ist Amberg ein echter Brocken, aber wenn wir 60 Minuten konzentriert unsere Leistung aufs Eis bringen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können“, sagt Lerchner.

Auf dem Papier dürften die Oberpfälzer zwar wohl der Favorit sein, aber wenn die der ESV in der wieder extrem stark besetzten Bayernliga bestehen will, muss das Team von Anfang an da sein, um Punkte holen – vor allem zu Hause. Und dabei bauen die Buchloer auch auf die Unterstützung der eigenen Fans: „Die brauchen wir und die Jungs in jedem Fall, wenn wir erfolgreich starten wollen“, so die einhellige Meinung in dem Piraten-Lager.

Ein ausführliches Interview mit Pirates-Sportchef Florian Warkus gibt es im „Stockcheck“-Podcast unserer Zeitung.