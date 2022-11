ESV Buchloe kämpft um Platz acht - das sind die Partien am Wochenende

Der ESV Buchloe schüttelt die deutliche Heimniederlage ab und blickt nach vorne: Gegen Schweinfurt und Peißenberg wollen die Piraten am Wochenende punkten.

11.11.2022 | Stand: 04:34 Uhr

Der ESV Buchloe war zuletzt auf einem guten Weg: Vier Siege fuhren die Piraten in Folge ein, ehe sie ausgerechnet im Heimderby gegen Kempten eine deutliche Niederlage einstecken mussten. Doch nun lautet die Devise: Den Fokus auf die nächsten Aufgaben richten. Denn mit Tabellennachbarn Schweinfurt empfangen die Buchloer am Freitag ab 20 Uhr gleich den direkten Konkurrenten im Kampf um Platz acht. Somit wäre ein Sieg gleich doppelt wichtig. Am Sonntag steht dann der schwere Gang nach Peißenberg an, wo die Buchloer auf den heimstarken Tabellenfünften der Bayernliga treffen (17.45 Uhr).

ESV Buchloe will sich von vergangener Niederlage nicht aus der Bahn werfen lassen

„Natürlich war die Niederlage gegen Kempten schmerzhaft, aber wir wollen uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen“, sagt Piraten-Coach Christopher Lerchner. In der Tat präsentierten sich die Freibeuter in den vergangenen Partien deutlich kompakter als noch in den ersten Spielen zu Beginn der Saison. Die Derbyniederlage gegen Kempten war dabei ein kleiner Dämpfer, der bei effizienter Chancenverwertung auch einen anderen Verlauf hätte nehmen können. In den Schlüsselsituationen waren die Gäste an diesem Abend aber einfach kaltschnäuziger, was es auf Buchloer Seite nun zu verbessern gilt.

Am Freitag geht es gegen die Mighty Dogs aus Schweinfurt

Am besten schon am Freitag, wenn die Mighty Dogs Schweinfurt in Buchloe Halt machen. Das Team von Trainer Andreas Kleider ist ordentlich in die Saison gestartet. 16 Punkte aus zehn Spielen haben die Unterfranken bisher gesammelt und belegen somit den begehrten achten Tabellenrang in der Bayernliga.

Darum ist das Spiel so wichtig

Einen Platz und einen Punkt dahinter befinden sich die Buchloer, weshalb das Match am Freitag für beide Teams sicherlich besondere Bedeutung hat. „Das Spiel ist natürlich wieder brutal wichtig, aber das gilt eigentlich für jedes Spiel“, schätzt Lerchner ein. Sein Team sollte vor allem vor den torgefährlichen Kontingentspielern der Schweinfurter gewarnt sein. Denn Kanadier Dylan Hood und US-Amerikaner Joey Sides haben zusammen schon 41 Scorerpunkte gesammelt – darunter 18 Tore. Nicht verwunderlich, dass die Offensive auch ligaweit zu den bisher torgefährlichsten zählt.

Miners gehen als Favorit in die Partie gegen Buchloe

Selbes gilt für die Sturmreihen des Sonntagsgegners TSV Peißenberg. Die Miners stellen derzeit sogar den treffsichersten Angriff der Bayernliga. Als zwischenzeitlicher Tabellenführer hat der TSV einen Traumstart in die Spielzeit hingelegt: Sechs Siege gab es in Folge, ehe sie erstmals Federn lassen mussten.

Trotzdem gelten die Miners am Sonntag als klarer Favorit, auch weil sie mit einer Quote von fast 35 Prozent ein bärenstarkes Powerplay besitzen. Im Gegensatz dazu war das Überzahlspiel der Buchloer mit gerade einmal 15 prozentiger Effizienz zuletzt eine der Baustellen.

