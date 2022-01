Das Allgäu-Derby steht vor der Tür

Derbyzeit in der Eishockey-Bayernliga: Der ESV Buchloe empfängt am Sonntag den Erzrivalen ESC Kempten Sharks. Freitag ist spielfrei für die Pirates.

28.01.2022 | Stand: 05:41 Uhr

Auf den ESV Buchloe wartet an diesem Wochenende das nächste Highlight der Saison. Denn in der Aufstiegsrunde kreuzt man am Sonntag ab 17 Uhr in der heimischen Sparkassenarena mit den Sharks des ESC Kempten die Schläger.

Das Allgäu-Derby ist aber das einzige Spiel des Wochenendes. Nachdem die Buchloer das ursprünglich angesetzte Auswärtsspiel in Miesbach am vergangenen Wochenende vorgezogen hatten, hat der ESV an diesem Freitag spielfrei.

Corona verschont die Bayernliga nicht

Die Vorfreude auf das Derby gegen Kempten wäre riesengroß – wenn da nicht Corona wäre. Denn auch die Bayernliga ist von der aktuell herrschenden Covid-Welle nicht verschont geblieben. Schon am Auftaktwochenende mussten sowohl in der Auf-, als auch in der Abstiegsrunde mehrere Mannschaften ihre Partien absagen, da es Positivfälle im jeweiligen Team gab. Auch bei den Piraten läutete wieder der Corona-Alarm – die Bemühungen, am Freitag nochmals eine weitere Partie vorzuziehen, wurden auf Eis gelegt. Das Spiel am Sonntag gegen Kempten soll aber (Stand Donnerstag) stattfinden.

Die vergangenen Duelle waren stets heiß umkämpft

Das Aufeinandertreffen gegen die Sharks war schon in den vergangenen Jahren immer eines mit reichlich Brisanz und Pfeffer. Denn bereits in der Landesliga lieferten sich die Teams immer wieder heiß umkämpfte Duelle. 2020 durften die Allgäuer Mannschaften dann gemeinsam hoch in die Bayernliga. Weil es beide Teams in dieser Spielzeit unter die besten acht schafften, treffen sie sich jetzt in der Aufstiegsrunde wieder.

Die beiden bisherigen Saisonvergleiche waren relativ ausgeglichen, da jeder sein Auswärtsspiel gewann. Während die Buchloer zu Saisonbeginn mit 6:5 in Kempten siegten, revanchierten sich die Sharks kurz nach Weihnachten mit einem 3:2 Erfolg in Buchloe. Ähnlich eng könnte es also auch dieses Mal wieder werden, wenn die zwei Rivalen am Sonntag in Buchloe nun zum dritten Mal in dieser Spielzeit aufeinandertreffen.

Zwei Neuzugänge bei den Gegnern aus Kempten

Lesen Sie auch

Eishockey-Bayernliga ESC Kempten verpflichtet kanadischen Stürmer und erfahrenen Verteidiger

Die Kemptener um Trainer Carsten Gosdeck werden dabei vermutlich mit zwei neuen Gesichtern auflaufen. Denn unter der Woche gab der ESC nochmals zwei Neuverpflichtungen bekannt, nachdem man mit Timo Schirrmacher, Wayne Lucas, Noah Keller und Daniel Rau offenbar längerfristige Ausfälle zu verkraften hat. Jetzt wurden die Verantwortlichen in der Allgäu-Metropole mit Verteidiger Sebastian Koberger und Stürmer Brendan Harrogate auf Ersatzsuche fündig. Während Koberger bereits in der Oberliga in Bad Tölz und Lindau und danach zwei Jahre bei den Devils Ulm aktiv war, ist es für den 23-jährigen Kanadier Harrogate die erste Station in Deutschland.

Haie aus Kempten mit starker Defensive

Aber auch ohne die beiden Last-Minute-Verpflichtungen steckt enorme Qualität im Kader der Haie. Besonders im Sturm hat die Mannschaft mit Topscorer Nikolas Oppenberger (21 Tore, 28 Assists) und dem ehemaligen Kaufbeurer Joker Maximilian Schäffler zwei brandgefährliche Akteure in den eigenen Reihen. Aber auch in der Defensive sind die Kemptener gut besetzt, wie die Buchloer im jüngsten Spiel am eigenen Leib zu spüren bekamen, als Nationaltorhüterin Jennifer Harß eine der Garantinnen für den knappen Erfolg war.

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".