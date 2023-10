Piraten verlieren knapp gegen Landsberg

Zum Testspielabschluss unterliegt der ESV Buchloe dem Nachbarn HC Landsberg mit 3:4. Hoffnung macht den Freibeutern das letzte Drittel.

10.10.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Der ESV Buchloe hat zum Abschluss der Testspielphase nochmals eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Nachbarn HC Landsberg unterlagen die Piraten am Sonntagabend in eigener Halle mit 3:4 (1:2/0:2/ 2:0). Zu wechselhaft war die Leistung der Buchloer, die zwar gute Ansätze zeigten, aber auch wieder einige Lücken offenbarten.

ESV Buchloe zwischen guten Ansätzen und Lücken in der Defensive

Hoffnung kann zumindest das letzte Drittel machen, in dem die Rot-Weißen trotz 1:4-Rückstands nochmals gut zurückkamen und sogar am Ausgleich schnupperten. Doch letztlich blieb es bei der verpatzten Generalprobe vor dem Ligastart am Wochenende. Die rund 340 Zuschauer bekamen einen engagierten Start mit ordentlichem Tempo zu sehen. Buchloe überstand die erste Unterzahl problemlos und auch im Anschluss standen beide Abwehrreihen zunächst diszipliniert. Erst als sich die Freibeuter nach zehn Minuten eine Unachtsamkeit leisteten, wurde diese sofort bestraft. Nachdem die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone geklärt werden konnte, traf Frantisek Wagner zum 0:1.

Die Gäste erhöhten viereinhalb Minuten später auf 0:2, als Lars Grötzinger einen verdeckten Schuss am machtlosen ESV-Schlussmann Johannes Wiedemann vorbei in die Maschen setzte (15.). Immerhin gelang den Piraten noch vor der Pause der Anschlusstreffer: In Überzahl verkürzte Alexander Krafczyk auf 1:2 (19.).

In der Rückwärtsbewegung schlichen sich Fehler ein

Im Mitteldrittel hatte abermals Krafczyk die erste gute Gelegenheit, doch der starke Landsberger Keeper Moritz Borst war zur Stelle (21.). Dann schlichen sich vor allem in der Rückwärtsbewegung der Hausherren immer wieder Fehler ein. Erst führte ein fataler Scheibenverlust im Powerplay zum 1:3, das Dennis Neal per Shorthander erzielte (28.). Und nachdem Borst mit zwei Glanzparaden den sofort möglichen Anschluss verhinderte, liefen die Freibeuter wenig später erneut in einen Konter zum 1:4. In dieser Phase konnten sich die Gennachstädter bei Wiedemann bedanken, dass es nicht direkt nochmals im Tor klingelte.

Das letzte Drittel macht den Piraten aus Buchloe Mut

Für den Schlussabschnitt hatte ESV-Trainer Christopher Lerchner dann nochmals eine konzentriertere Leistung gefordert, die seine Schützlinge auf dem Eis auch in die Tat umsetzen sollten. Der schnelle Lohn war im Powerplay das 2:4 durch einen Blueliner von Max Dropmann (45.). In der Folge blieben die Landsberger eher passiv und lauerten auf die Fehler der Piraten, die diese aber im letzten Durchgang minimierten. So wurde es nach dem 3:4-Anschlusstreffer von Demeed Podrezov für die Schlussphase nochmals richtig spannend (53.). Der ESV versuchte zwar alles, doch letztlich war die Aufholjagd vergebens und es blieb beim knappen 3:4 Endstand.

