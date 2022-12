Buchloer Piraten gegen Ulm unter Zugzwang

Der ESV spielt am Wochenende nur einmal. Gegen die Favoriten aus Ulm wollen die Buchloer die Trendwende schaffen. Sie müssen jedoch ohne ihren Leader auskommen.

09.12.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Kein gutes Wochenende liegt hinter dem ESV Buchloe. Die Freibeuter mussten mit den beiden knappen Niederlagen gegen Schongau (1:2) und Geretsried (2:3) herbe Rückschläge im Kampf um Platz acht hinnehmen. Allerdings waren diese fast schon Nebensache, denn der Schock um das verletzungsbedingte Ausscheiden von Topscorer Michal Petrak im Sonntagspiel gegen Geretsried sitzt tief.

ESV Buchloe: Schock nach Petrak-Verletzung sitzt tief

Erste Befürchtungen hinsichtlich einer schwerwiegenden Verletzung haben sich glücklicherweise zum derzeitigen Stand nicht bestätigt. Das ESV-Lager konnte also etwas aufatmen. Trotzdem wird der Tscheche den Buchloern vorerst fehlen – in einer Situation, in der die Piraten ihren routinierten Angreifer dringend bräuchten.

Sieben Punkte trennen die Piraten aktuell von Platz acht

Durch die beiden Niederlagen sind die Buchloer gehörig unter Zugzwang im Rennen um die obere Tabellenhälfte geraten. Ganze sieben Punkte trennen die Piraten vom Allgäuer Rivalen Kempten, der aktuell auf dem begehrten achten Platz liegt. Viele Ausrutscher dürfen sich die Freibeuter also nicht mehr erlauben. Im Optimalfall müssen nun Siege gegen Favoriten her, wie zum Beispiel gegen den Tabellendritten aus Ulm. Dort sind die Buchloer am Sonntag ab 18 Uhr auswärts gefordert. Am Freitag hat der ESV spielfrei.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

ESV aus Buchloe am Freitag spielfrei

Das Spiel beim Überraschungsteam Ulm ist der Auftakt eines Auswärts-Triples, das die Buchloer mit drei Spielen in der Fremde noch bis zu den Weihnachtsfeiertagen erwartet.

Bei den Rot-Weißen brauchen die Piraten nach drei Niederlagen in Folge dringend wieder Zählbares, um die Lücke zu Platz acht nicht zu groß werden zu lassen. Doch in Ulm hängen die Trauben in dieser Saison hoch – was nach der vergangenen Spielzeit nicht unbedingt zu erwarten war. Die Devils waren lange Zeit eines der Kellerkinder der Liga.

So stehen die Ulmer aktuell in der Tabelle

In dieser Saison läuft es beim Team von Trainer Martin Jainz deutlich besser. Beeindruckende elf Siege konnten die Donaustädter schon einfahren und stehen mit 35 Punkten auf Rang drei. Besonders zu Hause sind die Ulmer eine Macht: Allein neun der elf Erfolge fuhren die Devils in eigener Halle ein – und stellen damit das heimstärkste Team der Bayernliga dar. Viel spricht also für die Ulmer, die schon im Hinspiel mit 6:3 die Oberhand behielten.

Noch elf Spiele bis Ende Januar auf dem Spielplan

Keine leichte Aufgabe für Piraten-Trainer Christopher Lerchner, der mit seinem Team das enttäuschende vergangene Wochenende im Training noch einmal aufgearbeitet hat. Dies war am Sonntag nach dem Verletzungs-Schock von Michal Petrak zunächst in den Hintergrund gerückt. Doch auch ohne ihren Leader müssen die Buchloer schnell wieder in die Spur finden. Noch sind elf Spiele zu absolvieren, ehe Ende Januar die Liga in Auf- und Abstiegsrunde geteilt wird.

Lesen Sie auch: Für 5,5 Millionen Euro bekommt das Buchloer Freibad einen neuen „Dampfer“