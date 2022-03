Playoffs: ESV Buchloe doppelt auswärts gefordert - das sind die Gegner

Zum Endspurt der Bayernliga-Aufstiegsrunde warten gegen Amberg und Klostersee zwei schwierige Aufgaben auf die Buchloer. Anstrengende Hauptrunde fordert Tribut.

11.03.2022 | Stand: 05:17 Uhr

Mit zwei Auswärtsspielen endet am Wochenende für den ESV Buchloe die Aufstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga.

Auch wenn die Piraten keine wirkliche Chance mehr auf die Play-off-Ränge haben, wollen sie nach einer nichtsdestotrotz erfolgreichen Spielzeit unbedingt einen guten Abschluss abliefern. Dabei warten im Endspurt aber nochmals zwei richtig harte Brocken.

Buchloer wollen die Spielzeit erfolgreich beenden

Am Freitag ab 20 Uhr gastieren die Buchloer zunächst bei den Wildlions Amberg, am Sonntag (Spielbeginn 17.30 Uhr) geht es dann nach Grafing zum bisher stärksten Team der Liga, dem EHC Klostersee. Ob das gleichzeitig die letzten beiden Spiele der Saison 2021/22 sind, steht aber noch nicht endgültig fest, da weiterhin klar ist, ob das coronabedingt abgesagte Heimspiel gegen Waldkraiburg noch nachgeholt wird.

Nach vielversprechendem Auftakt musste der ESV Buchloe unglückliche Niederlagen einstecken

Die vergangenen Wochen verliefen für die Buchloer nicht mehr ganz nach Wunsch. Denn nach einem anfangs noch recht vielversprechenden Auftakt in die Aufstiegsrunde zogen die Buchloer zuletzt mehrfach den Kürzeren. „Wir sind froh, dass wir in der Aufstiegsrunde spielen durften, denn unser vorrangiges Ziel, den vorzeitigen Klassenerhalt, haben wir damit praktisch als Liganeuling geschafft“, sagt Christopher Lerchner. „Um dies zu erreichen, mussten wir aber in der Hauptrunde lange hart arbeiten, weshalb wir jetzt in den zurückliegenden Spielen womöglich ein bisschen Tribut dafür zahlen mussten“, lautet eine mögliche Erklärung des Buchloer Trainers, weshalb seinen Piraten in den jüngsten Partien ein bisschen die Luft auszugehen schien.

Liganeuling Buchloe gehört zu den besten acht Teams der Bayernliga

Trotzdem boten die Freibeuter auch in dieser Aufstiegsrunde den Spitzenteams mehrfach mit starken Auftritten die Stirn. Doch vor allem vor eigener Kulisse wurde dieser Aufwand am Ende nicht wirklich belohnt und das Team zog am Ende doch den Kürzeren – und das nicht nur einmal auf ganz bittere Weise. Dies zehrte natürlich an den Kräften und verständlicherweise auch an der Moral, wobei die Mannschaft auch zuletzt immer alles versucht hat. Dies rechnet auch Lerchner seinen Schützlingen hoch an: „Natürlich haben wir zuletzt viele unglückliche Niederlagen einstecken müssen und es wäre mit etwas mehr Glück womöglich auch mehr drin gewesen in Richtung Platz 4. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass die Jungs seit Frühjahr letzten Jahres dafür gearbeitet haben, dass wir als Liganeuling da stehen, wo wir sind, nämlich unter den besten acht Mannschaften der Liga.“

Amberg braucht noch Punkte

Lesen Sie auch

Eishockey Bayernliga Buchloer Piraten empfangen Sieger der vergangenen Hauptrunde

Dementsprechend wäre es dem Piraten-Team zu wünschen, dass es zum Ende der Saison nochmals ein Erfolgserlebnis feiern darf. Dass dies angesichts der schweren Gegner an diesem abschließenden Wochenende alles andere als leicht wird, ist aber auch klar. Denn die Buchloer treffen am Freitag zunächst auswärts auf den ERSC Amberg, der im Fernduell gegen Schongau noch wichtige Punkte im Kampf um Platz 4 benötigt. Und auch das Sonntagsspiel, das den ESV zum EHC Klostersee führt, wird nicht minder einfach. Denn die Grafinger sind nicht nur rein von den nackten Zahlen der Tabelle die wohl stärkste Mannschaft dieser Bayernligasaison, die somit zu Recht als absoluter Titelkandidat gilt. Nach der Hauptrundenmeisterschaft sind die Oberbayern schließlich auch in der Aufstiegsrunde nicht von Platz 1 zu verdrängen gewesen.

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".