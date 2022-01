Eishockey-Derby zwischen ESV Buchloe und ESC Kempten wegen Corona abgesagt

Der ESV Buchloe hat einige Coronafälle zu vermelden. Das Spiel gegen den ESC Kempten am Wochenende muss daher abgesagt werden.

Groß war die Vorfreude auf das Allgäu-Derby zwischen dem ESV Buchloe und dem ESC Kempten in der Eishockey-Bayernliga. In der Aufstiegsrunde sollten die Teams am Sonntag, 30. Januar, um 17 Uhr in der Sparkassenarena gegeneinander antreten. Doch nun hat Corona den Mannschaften einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Bayernliga-Saison durch Corona gezeichnet

Immer wieder mussten Partien in der laufenden Saison wegen Coronafällen verschoben oder sogar ganz abgesagt werden. Da vielen Teams dadurch einige Spiele fehlten, waren letztendlich auch nicht die gesammelten Hauptrunden-Punkte für die Tabellenplatzierung ausschlaggebend, sondern die Quotientenregelung. Dabei wurden die erzielten Punkte ins Verhältnis zu den gespielten Partien gesetzt und so die Endtabelle der Bayerliga-Hauptrunde errechnet.

Duell gegen den ESC Kempten fällte ins Wasser

Auch die Piraten aus Buchloe traten in der Endphase der Hauptrunde durch coronabedingte Ausfälle teils stark geschwächt an. Trotzdem schaffte es der ESVB unter die besten acht Teams. Nun traf Corona die Freibeuter aber erneut. Wie der Verein mitteilt, gab es im Laufe der vergangenen Woche in den eigenen Reihen einige Verdachtsfälle. Diese seien mittlerweile per PCR-Test bestätigt. Jetzt ginge es darum, das Infektionsgeschehen so gut wie möglich zu unterbinden.

Kempten und Buchloe: Starke Kontrahenten auf dem Eis

Für beide Teams ist das Aufeinandertreffen stets eines der brisantesten und prestigeträchtigsten Duelle der Spielzeit. Die bisherigen Saisonvergleiche verliefen relativ ausgeglichen. Sowohl die Kemptener als auch die Piraten aus Buchloe gewannen ihr Auswärtsspiel jeweils mit einem Tor Unterschied. Daher versprach auch das kommende Match ein spannendes zu werden.

Das heiß erwartete Duell mit den Kemptenern Sharks fällt somit ins Wasser. Wann, und ob ein Nachholtermin stattfindet ist bislang noch unklar.

