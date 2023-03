Buchloer Piraten gehen entspannt in die letzten Saisonspiele

Der ESV Buchloe blickt nach dem vorzeitigen Klassenerhalt entspannt auf die letzten Saisonspiele. Zum Abschluss ist ein großer Familientag geplant.

17.03.2023 | Stand: 05:01 Uhr

So entspannt wie selten in dieser Spielzeit blicken die Buchloer Piraten auf die nächsten beiden Spiele der Saison an diesem Wochenende. Denn nach dem vorzeitigen Klassenerhalt geht der ESVB auch in der kommenden Spielzeit in Bayerns höchster Klasse, der Bayernliga, aufs Eis. Das Saisonfinale mit den beiden letzten Spielen am Freitag auswärts beim EC Pfaffenhofen (20 Uhr) und am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Schweinfurt (17.30 Uhr) kann man daher nun ohne Druck genießen.

Erleichterung pur: ESV Buchloe übersteht die Abstiegsrunde und schafft den Ligaverbleib

Freude und Erleichterung waren nach dem sicheren Ligaverbleib spürbar als auch sichtbar. Denn die letzten Wochen in der Abstiegsrunde waren knüppelhart und haben alle Beteiligten Nerven gekostet. Doch die Buchloer haben sich nach einem mühsamen Start hineingearbeitet – und sich mit Willen und Zusammenhalt zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt gesichert. „Wir sind natürlich happy, dass wir schon vor diesem Wochenende den Klassenerhalt erreicht haben“, sagt auch Trainer Christopher Lerchner.

Sein Fazit nach dem erlösenden Auswärtssieg gegen Geretsried: „Hut ab vor meiner Truppe, denn wir hatten zuletzt keine guten Voraussetzungen, da wir einige angeschlagene, kranke und verletzte Spieler hatten. Doch die Jungs haben alles gegeben und sich toll durchgekämpft.“ So können die Piraten die abschließenden Saisonspiele an diesem Wochenende beruhigt angehen, was nicht heiß, dass man die Duelle gegen Pfaffenhofen und Schweinfurt herschenken möchte – ganz im Gegenteil.

Drei Teams kämpfen noch gegen Abstieg aus der Eishockey Bayernliga

Denn für drei Teams geht es am finalen Wochenende der Abstiegsrunde immer noch um alles. Geretsried, Waldkraiburg und der Freitagsgegner Pfaffenhofen müssen noch ausspielen, wer neben den Pegnitzer Icedogs als zweites Team absteigt. Die Buchloer könnten also beim Gastspiel in Pfaffenhofen eine entscheidende Rolle spielen, weshalb sie natürlich keine Wettbewerbsverzerrung leisten wollen.

Ohnehin stehen zwei Siege auf dem Wunschzettel der Freibeuter, um sich erfolgreich von den Fans zu verabschieden, bevor es dann in die Sommerpause geht. Das gilt besonders auch für Heimspiel am Sonntag gegen die Schweinfurter Mighty Dogs.

Am Wochenende veranstaltet der ESV Buchloe den großen Familientag mit Programm für Jung und Alt

Zudem steht das ganze Wochenende beim ESV unter dem Motto „Familientag“. Denn neben dem Kids on Ice Day (10.15 bis 11.45 Uhr) und der großen 90er-Jahre Eisdisco (18.30 bis 21.30 Uhr) am Samstag, wird auch am Sonntag einiges geboten sein in der Sparkassenarena. Von 8 bis 9.30 Uhr gibt es zum Auftakt einen Schlägerlauf und ab 10.30 Uhr findet das Sparkassenturnier der U9 statt. Außerdem zeigt die Eiskunstlaufabteilung ab 12.30 Uhr ihr Können. Den Abschluss bildet dann ab 17.30 Uhr das letzte Spiel der Pirates, zu dem Familien vergünstigten Eintritt erhalten.

Sie wollen noch mehr über Eishockey im Allgäu erfahren? Dann ist unser Eishockey-Podcast "Stock-Check" das richtige für Sie