Piraten gelingt ein grandioses Comeback beim Vizemeister

Der ESV Buchloe liegt am Freitagabend gegen Miesbach bereits mit 0:3 zurück – doch dann drehen die Piraten auf. Das Spiel geht in die Verlängerung.

29.10.2023 | Stand: 11:25 Uhr

DeskNet ArtikelDer ESV Buchloe hat sich am Freitagabend nach der enttäuschenden 2:3-Heimniederlage vom vergangenen Wochenende gegen Pfaffenhofen eindrucksvoll zurückgemeldet. Denn die Freibeuter sicherten sich in Miesbach mit einem 4:3 (0:2, 2:1, 1:0) nach Verlängerung den zweiten Auswärtssieg der Saison.

Nach gut der Hälfte der Partie hatte es danach allerdings überhaupt nicht ausgesehen. Der heimstarke TEV – immerhin der amtierende Vizemeister der BEL – führte zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Der Spielstand aus Sicht des ESV: 0:3. Dann aber starteten die Piraten eine famose Aufholjagd. Durch zwei Treffer von Demeed Podrezov und einen von Alexander Krafczyk egalisierten sie den Rückstand. In der Overtime war es dann abermals Krafczyk, der sogar noch den 4:3-Siegtreffer erzielte.

ESV Buchloe liegt gegen Miesbach mit 0:3 zurück - und dreht dann auf

„Wir haben heute im Grunde zwei Spiele in einem gesehen“, analysierte ESV-Trainer Christopher Lerchner nach der Partie. „Im ersten Drittel haben wir kaum einen Zweikampf gewonnen. Das wurde im zweiten Abschnitt besser, auch wenn wir dann dort das 0:3 kassiert haben.“ Dennoch fielen die Buchloer nicht auseinander, sondern bewiesen tolle Moral. „Hut ab vor den Jungs, die sich dann wieder toll reingefightet haben. Und nach dem Anschluss war es plötzlich ein ganz anderes Spiel.“

Zu Beginn der Partie waren aber die Miesbacher klar am Drücker. Der TEV zeigte früh seine Klasse: Keine vier Minuten waren absolviert, als Bohumil Slavicek zum 0:1 einnetzte. Auch anschließend bekamen die Buchloer keinen Zugriff, was sich im zweiten Gegentreffer niederschlug – Patrick Asselin startete in Überzahl einen genialen Sololauf und erhöhte auf 0:2 (10.). Ein Treffer der Marke „Traumtor“, der auch den Pausenstand markierte.

Trainer der ESV Buchloe: "Wir haben zwei Spiele in einem gesehen"

Das Mitteldrittel gestalteten die Gennachstädter zunächst ausgeglichener, dennoch erhöhte der TEV nach 30 Minuten durch Michael Grabmaier auf 0:3. Statt sich nun ihrem Schicksal zu ergeben, kämpften sich die Freibeuter beeindruckend zurück. Bei einem Pfostenschuss von Matthias Bergmann hatten sie zwar noch Glück (33.), aber das 1:3 von Alexander Krafczyk war der Start für die Aufholjagd (36.). Es spielte nur noch der ESV, während die Hausherren spürbar nervöser und passiver wurden. Nicht verwunderlich, dass Podrezov so noch vor der zweiten Pause im Powerplay auf 2:3 verkürzte (40.). Und um ein Haar hätte Max Dropmann mit der Pausensirene fast noch den Ausgleich hinterhergelegt, doch sein Versuch landete am Pfosten.

Alexander Krafczyk gelingt der Siegtreffer in der Verlängerung

Im dritten Durchgang starteten die Buchloer mit Aufwind – auch wenn sie sich mit mehreren Strafen das Leben selbst unnötig schwer machten. Diese überstand man aber allesamt ohne Gegentreffer, hatte in Unterzahl sogar Pech, als Podrezov nur die Latte traf (46.). Der Ausgleich lag in der Luft und fiel schließlich durch Podrezov rund zweieinhalb Minuten vor Spielende.

In der Verlängerung wurde der ESV Buchloe dann nach 23 Sekunden mit dem Siegtreffer von Krafczyk belohnt, der mit dem 4:3 den Zusatzpunkt für seine Mannen sicherte.

Ein ausführliches Interview mit Pirates-Sportchef Florian Warkus gibt es im „Stockcheck“-Podcast unserer Zeitung.