Buchloer Piraten in der Höhle der Löwen beim EHC Waldkraiburg

Wegen Corona spielt der ESV Buchloe am Wochenende nur einmal, und zwar am Sonntag in Waldkraiburg. Die Schweinfurter Mighty Dogs sagen die Partie in Buchloe ab.

Zum zweiten Mal in Folge absolviert der ESV Buchloe nur ein Ein-Spiel-Wochenende. Wegen mehrerer Corona-Fälle hat der Gegner Schweinfurt das Freitagsspiel in Buchloe abgesagt. Die Piraten müssen also lediglich am Sonntag ran – und zwar in Waldkraiburg.

Corona ist immer noch allgegenwärtig. Auch die Eishockey-Welt ist vor dem tückischen Virus, das die Welt seit nunmehr fast zwei Jahren in Atem hält, nicht sicher. Neben prominenten Spielabsagen wie dem EHC München in der DEL kam es am vergangenen Wochenende auch in der Bayernliga zu ersten Ausfällen von Partien aufgrund von Corona-Fällen. Betroffen davon waren auch die Buchloer Piraten, deren ursprüngliches Auswärtsspiel am Sonntag in Königsbrunn von Seiten der Pinguine abgesagt wurden.

Corona verhindert Spiel gegen Schweinfurt

Und auch an diesem Wochenende wird eine Begegnung des ESVB ausfallen – das Heimspiel am Freitag gegen Schweinfurt. Die Mighty Dogs, die auch schon am vergangenen Wochenende beide Duelle nicht bestreiten konnten, hat es mit zwölf positiven Fällen hart getroffen, sodass das Team aus Unterfranken erneut beide Partien absagen musste. Nachgeholt wird die Begegnung aufgrund des engen Terminkalenders der BEL kurz vor Jahresende – am Dienstag, 28. Dezember. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

Treffen der Tabellennachbarn zwischen Buchloe und Waldkraiburg

Etwas besser sieht es – Stand jetzt – beim zweiten Gegner der Buchloer an diesem Wochenende aus. Der EHC Waldkraiburg musste nämlich vergangenes Wochenende ebenfalls aufgrund eines Covid-Verdachtsfalls beide Partien absagen. Doch nun scheinen die Löwen wieder einsatzbereit zu sein, sodass das Duell in der Waldkraiburger Eishalle am Sonntag ab 17.15 Uhr voraussichtlich wie geplant stattfinden kann. Tabellarisch gesehen treffen die Buchloer am Sonntag somit auf den derzeit punktgleichen Nachbarn. Denn der EHC Waldkraiburg hat als Tabellensiebter mit acht Punkten momentan genauso viele Zähler auf dem Konto wie die Freibeuter auf dem Rang dahinter. Allerdings haben die Industriestädter erst vier Partien – und somit eine weniger als der ESV – absolviert.

Nach einem perfekten Auftakt mit einem 4:2-Auswärtssieg in Pfaffenhofen und dem 10:0-Schützenfest zu Hause gegen Ulm taten sich die Löwen am zweiten Wochenende schon etwas schwerer. In Amberg unterlag der EHC mit 0:3, und im Heimspiel gegen Königsbrunn siegte das Team erst in der Verlängerung (3:2 n.V.).

Gegen erfahrene Waldkraiburger müssen die Piraten aus Buchloe aufpassen

Trotzdem zählt der Meister von 2016 auch in diesem Jahr zu den absoluten Spitzenmannschaften der Liga. Die Piskunov-Brüder Alexej und Sergej, die den EHC trainieren, können schließlich auf eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen talentierten Spielern zurückgreifen. Mit Eigengewächs Thomas Rott, Neuzugang Florian Brenninger sowie Defensivspezialist Mathias Jeske haben die Waldkraiburger gleich mehrere Akteure im Kader, die schon jahrelang in der Bayernliga und auch Oberliga aktiv sind oder waren. Doch auch viele hungrige Eigengewächse wussten schon zu überzeugen. Allen voran die beiden aktuellen Topscorer Christoph Hradek (2 Tore, 7 Assists) und Nico Vogl (5 Tore, 3 Assists). Die beiden 25-Jährigen begannen ihre Laufbahn im Waldkraiburger Nachwuchs und sind mittlerweile feste Stützen in der EHC-Offensive.

Auf sie und natürlich die gesamte Angriffsabteilung der Oberbayern müssen die Buchloer also extrem Acht geben, wenn sie aus der Höhle der Löwen etwas mitnehmen möchte und die bisher makellose Auswärtsbilanz fortführen wollen.

