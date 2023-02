Eishockey in der Bayernliga: Für die Buchloer Piraten beginnt am Freitag der Abstiegskampf

Die Löwen aus Waldkraiburg sind am Freitag der erste Gegner in der Abstiegsrunde. Gegen wen die Buchloer Piraten sonst noch antreten müssen.

03.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit einem Heimspiel beginnt am Freitag die Abstiegsrunde für den ESV Buchloe in der Eishockey-Bayernliga. Dazu gastieren zum Auftakt ab 20 Uhr die Löwen Waldkraiburg in der Sparkassenarena. Am Sonntag steht dann das erste Auswärtsspiel an, das die Freibeuter zum Piraten-Duell nach Dorfen führt (18 Uhr).

Alles wieder auf Null: Ab sofort geht es für alle sieben Teilnehmer der Abstiegsrunde von vorne los. Im knüppelharten Abstiegskampf um den Klassenerhalt heißt es von nun an: Verlieren verboten. Denn am Ende steigen in der mit Waldkraiburg, Dorfen, Schweinfurt, Pegnitz, Geretsried, Pfaffenhofen und den Buchloern besetzten Siebenergruppe die untersten zwei Mannschaften in die Landesliga ab. Diesen bitteren Gang wollen natürlich alle vermeiden, weswegen kampfbetonte Duelle warten.

So blickt der Trainer der Buchloer Piraten auf die Abstiegsrunde

„Wir wissen ganz genau, was da auf uns zukommt“, sagt ESV-Trainer Christopher Lerchner, der vor wenigen Jahren die Situation als Spieler miterlebt hat. „Es gilt nun, einen Haken hinter die Hauptrunde zu setzten. Denn wenn man im Hinterkopf hat, dass man in der Hauptrunde noch besser platziert war als der Gegner, kann man sich dafür gar nichts kaufen“, warnt Lerchner. Dass der ESVB gegen beide Auftaktgegner, Waldkraiburg und Dorfen, alle vier Hauptrundenpartien gewonnen hat, ist ab sofort wertlos.

Stattdessen müssten die Spieler nun den Fokus von Spiel zu Spiel legen, um auch in der nächsten Saison in der BEL zu spielen. Dafür brauche es eine geschlossene Leistung und die Unterstützung der Fans. „Wir müssen die nächsten Wochen bereit sein, dafür Vollgas zu arbeiten und zu kämpfen, um die erforderlichen Zähler zu holen.“ So beschreibt Lercher die Marschroute, die andere Mannschaften sicher auch haben werden.

ESV Buchloe will in der Eishockey-Bayernliga bleiben

Eishockey-Leckerbissen werden also vermutlich nicht auf Fans und Spieler warten – sondern harte und disziplinierte Arbeit. „Es sind sieben Mannschaften – fünf bleiben drin und zwei gehen runter. Und wir werden alles dafür tun, dass wir nicht zu diesen zwei gehören“, bringt es der Buchloer Coach auf den Punkt.

Für die Nerven und das Selbstvertrauen des Teams wäre ein guter Start in die Abstiegsrunde wichtig. Dazu kommt am Freitag zum Auftakt der EHC Waldkraiburg nach Buchloe, der – genau wie die Freibeuter – im vergangenen Jahr noch in der Aufstiegsrunde gespielt hat. Dieses Jahr reichte es für die Löwen nur zu Platz 13. Auch Sonntagsgegner Dorfen hat als Zwölfter die Top acht mit 14 Punkten Rückstand klar verpasst. Trotzdem haben beide Gegner durchaus Qualität in ihren Reihen, die die Freibeuter unter Kontrolle bringen müssen, wenn ein erfolgreiches Auftaktwochenende gelingen soll.

Der Spielplan im Überblick:

Freitag, 3. Februar, 20 Uhr,

ESV Buchloe – EHC Waldkraiburg.

Sonntag, 5. Februar, 17.30 Uhr,

ESC Dorfen – ESVB.

Freitag, 10. Februar, 20 Uhr,

ESVB–ESC Geretsried.

Freitag, 17. Februar, 20 Uhr,

ERV Schweinfurt – ESVB.

Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr,

ESVB – EC Pfaffenhofen.

Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr,

EV Pegnitz – ESVB.

Sonntag, 26. Februar, 17 Uhr,

ESVB – EV Pegnitz.

Freitag, 3. März, 20 Uhr,

EHC Waldkraiburg – ESVB.

Sonntag, 5. März, 17 Uhr,

ESVB – ESC Dorfen.

Freitag, 10. März, 19.30 Uhr,

ESC Geretsried – ESVB.

Freitag, 17. März, 20 Uhr,

EC Pfaffenhofen – ESVB.

Sonntag, 19. März, 17.30 Uhr,

ESVB – ERV Schweinfurt.

