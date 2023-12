Gegen Schongau reißt die Siegesserie des ESV Buchloe

ESV Buchloe betreibt in Schongau reinen Chancenwucher und muss nach fünf Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken. Dabei fehlte es nicht an Chancen.

03.12.2023 | Stand: 10:29 Uhr

Es gibt so Spiele, da könnte man noch Stunden weiterkämpfen und man müht sich letztlich doch vergebens. So ging es den Buchloer Piraten am Freitagabend in Schongau, wo sie nach fünf Erfolgen in Serie erstmalig wieder eine Niederlage einstecken mussten. Diese war am Ende besonders bitter, weil die Buchloer eigentlich ein ordentliches Spiel machten. Einzig die Chancenverwertung blieb das entscheidende Manko, das zur 3:4-Niederlage (0:2, 2:1,1:1) führte. Den Chancenwucher des ESV bestraften die cleveren Mammuts eiskalt.

ESV Buchloe übernimmt die Initiative, Schongau trifft

Die Buchloer übernahmen von Beginn an die Initiative, doch obwohl sie sich im ersten Drittel gleich mehrere gute Gelegenheiten herausspielten, waren es nur die Mammuts, die trafen. Ein Bild, das sich wie ein roter Faden durchziehen sollte. Die Piraten waren zwar die spielerisch gefälligere Mannschaft, doch das große Manko blieb die Effizienz im Abschluss. Ganz anders die Mammuts, die mit ihren Kontern immer gefährlich waren und nach sieben Minuten durch Mathieu Newcomb auch mit 1:0 in Front gingen. Davon zeigten sich die Buchloer zwar recht unbeeindruckt, aber Vorne wollte die Scheibe einfach nicht am überragenden Tormann Xaver Nagel vorbei. Stattdessen fiel kurz vor der Pause sogar noch das 2:0, wobei fraglich blieb, ob ein abgefälschter Schuss von Ville Saloranta überhaupt komplett die Linie überquert hatte (18.).

Im Mitteldrittel änderte sich zunächst nicht viel. Buchloe überbot sich ein ums andere Mal im Auslassen bester Chancen und das Tor von Nagel schien weiterhin wie vernagelt zu sein. So waren es wieder die Hausherren, die den Freibeutern in Sachen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor eine Lektion lehrten, als erneut Saloranta zum 3:0 erhöhte (26.). Nur knapp eineinhalb Minuten später durften dann endlich die Piraten jubeln: Demeed Podrezov traf aus der Distanz zum 1:3 (27.). Und nach dem 2:3-Anschluss von Felix Schurr waren die Rot-Weißen zurück im Spiel (35.).

ESV-Trainer Christopher Lerchner ärgert sich über Chancenverwertung

Bis zur zweiten Pause hatte der ESV weiterhin Möglichkeiten in Hülle und Fülle, um auszugleichen, doch der Puck wollte einfach nicht rein. „Es ist schon hanebüchen, was wir da für Chancen versemmelt haben“, meinte auch Trainer Christopher Lerchner, der auf der Bank vermutlich am Verzweifeln war.

Seine Schützlinge sollten auch im letzten Durchgang kein Mittel finden: Buchloe versuchte offensiv das Spiel zu drehen, doch Schongau erteilte den Anstrengungen mit dem 4:2 durch Matthias Müller einen herben Dämpfer (47.). Die Piraten bemühten sich zwar anschließend weiter, doch verzweifelten immer wieder man am Mann des Abends – EAS-Tormann Xaver Nagel – und auch am eigenen Unvermögen. So konnte nur noch Marc Krammer im Powerplay auf 3:4 verkürzen (50.), ehe die extrem bittere und total unnötige Niederlage feststand.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen