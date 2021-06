Der Kapitän bleibt an Bord

Defensivmann David Strodel verlängert erneut beim ESV Buchloe. Was den Kapitän auszeichnet.

Nach der Verlängerung der beiden Trainer Christopher Lerchner und seinem Assistenten Tobias Kastenmeier hat nun auch der erste Spieler des ESV Buchloe seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Und mit David Strodel geht dabei der Kapitän der Piraten mit gutem Beispiel voran.

Das Buchloer Eigengewächs gehört mittlerweile seit über zehn Jahren zum Inventar der Pirates. Nachdem er seine allerersten Schritte auf dem Buchloer Eis gemacht hat, wechselte Strodel in die Nachwuchsschmiede des ESV Kaufbeuren, in der er unter anderem auch mit seinem Cousin Manuel zusammenspielte. Anders als Manuel, der dann unter anderem in die DEL wechselte und aktuell beim Zweitligisten Frankfurt spielt, kehrte David Strodel 2010 wieder zu seinem Heimatverein in die Gennachstadt zurück.

Alles, was einen guten Verteidiger ausmacht

Seither absolvierte der Abwehrmann über 200 Partien für die Rot-Weißen und ist ein unverzichtbarer Teil der Buchloer Hintermannschaft geworden. „David bringt alles mit, was einen guten Verteidiger auszeichnet“, meint Zweiter Vorsitzende Florian Warkus über den 28-Jährigen. „Er ist ein hervorragender Schlittschuhläufer, stark im Zweikampf und verfügt zudem auch über großes Potenzial in der Offensive.“

David Strodel bleibt Kapitän des ESV Buchloe Bild: Christoph Salger

Und diese Tugenden und seine Verbundenheit zum Verein brachten ihm vor zwei Jahren auch das Amt des Mannschaftskapitäns ein – ein Beleg dafür, dass er sowohl bei den Mitspielern als auch beim Trainergespann dews ESV Buchloe hohes Ansehen genießt. Das sieht auch die sportliche Leitung so: „David hat zweifelsfrei eine Führungsrolle inne und treibt seine Mitspieler egal ob auf dem Eis oder auch in Kabine mit absolutem Einsatz voran, auch wenn es darum geht die richtigen Worte zu finden.“

Die Buchloer sind somit glücklich, dass eine der langjährigen Identifikationsfiguren der Piraten-Fans weiter an Bord ist.

