Eismaschine defekt: Sonntagsspiel des ESV Buchloe in Dorfen abgesagt

Buchloer Eispiraten fahren doch nicht zum ersten Auswärtsspiel der Saison. ESC Dorfen hat Probleme mit dem Zaboni.

18.09.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Eigentlich hätten die Buchloer Piraten am Sonntag, 18. September, zum ersten Mal auswärts rangemusst. Doch die Auswärtspremiere in dieser Saison verschiebt sich erst einmal. Denn die Dorfen Eispiraten, bei denen die Buchloer Piraten am Sonntag ursprünglich zu Gast gewesen wären, mussten das Spiel kurzfristig absagen.

Grund war, beziehungsweise ist ein Defekt an der dortigen Eismaschine. Schon das Freitagsheimspiel der Oberbayern gegen Dingolfing musste aufgrund des Schadens am Zamboni nach zwei Dritteln vorzeitig abgebrochen werden. Da die Reparatur sich laut ESCD mindestens bis zum Wochenanfang hinziehen wird, fiel somit also auch die Sonntagspartie der Buchloer aus.

Am Freitag Spiel in Buchloe

Doch zum Vergleich mit den Eispiraten kommt es in der Vorbereitung trotzdem noch: Denn die Dorfener sind am Freitag, 23. September, ab 20 Uhr der nächste Testspielgegner – dann findet das Duell jedoch in der Buchloer Sparkassenarena statt.