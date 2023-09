Freibeuter holen gegen Kempten ersten Sieg der Saison

Bisher musste der ESV drei Niederlagen in drei Vorbereitungsspielen einstecken. Gegen Kempten konnten die Piraten diese Serie nun beenden.

24.09.2023 | Stand: 13:59 Uhr

Nach bisher drei Niederlagen in der Vorbereitungsphase ist dem ESV Buchloe am Freitagabend der erste Erfolg der noch jungen Saison gelungen. Die Freibeuter bezwangen den Allgäuer Rivalen ESC Kempten in eigener Halle verdientermaßen mit 4:2 (4:0, 0:2, 0:0) – vor allem auch dank eines richtig starken ersten Drittels. Dort gelangen dem ESV alle vier Tore und das gerade einmal binnen gut zehn Minuten. Ein Vorsprung, den die Gäste im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr aufholen sollten.

Das Spiel begann durchaus munter, wobei sich keines der beiden Teams in den Anfangsminuten einen echten Vorteil erspielen konnte. Das sollte sich nach sieben Minuten ändern - und zwar radikal. Dort traf zunächst Demeed Podrezov zum 1:0, als er um das Kemptener Tor herum fuhr und mit einem verdeckten Schuss zur Buchloer Führung einnetzte. Der Torjubel war kaum verklungen, da klingelte es erneut im Kasten der Sharks. Nachdem Michal Petrak einen Bully gewonnen hatte, zog Andreas Schorer mit einem platzierten Schuss ab und erhöhte nur 32 Sekunden nach dem ersten Buchloer Treffer auf 2:0.

ESV Buchloe spielt fast perfektes erstes Drittel gegen Kempten

Kempten schien beeindruckt und auch in der Folge waren es die Hausherren, die deutlich zwingender vor dem Tor agierten. Einen Unterzahl-Konter vergab der agile Podrezov noch um Haaresbreite (11.), doch Felix Schurr ließ mit einem schönen Treffer nur Momente später das 3:0 folgen (12.). Die Sharks hatten sich das wohl vermutlich ganz anders vorgestellt, aber es sollte noch schlimmer kommen, weil die Piraten in doppelter Überzahl noch vor der Pause das 4:0 drauflegten.

Benjamin Katerbau war der Torschütze des erneut gut herausgespielten Treffers (17.). Sein erstes Tor für die Buchloer. Und da Johannes Wiedemann mit einem sehenswerten „Big Save“ wenig später auch noch den ersten Gegentreffer verhinderte, ging ein nahezu perfektes erstes Drittel für die Gennachstädter zu Ende, mit dem ESV-Coach Christopher Lerchner sicherlich hochzufrieden sein durfte.

Zweites Drittel: Intensität nahm zu

Auch im Mittelabschnitt machten die Buchloer zunächst vieles richtig. Hinten stand man meist diszipliniert und auch in Unterzahl blieb man kompakt und arbeitete gut. Erst gegen Drittelmitte wurden auch die Gäste etwas druckvoller und belohnten sich mit dem 4:1 durch Filip Kokoska (30.). Anschließend wurde das Match spürbar zerfahrener und die körperliche Intensität nahm zu. Kempten wollte sich unbedingt vor der Pause nochmals herankämpfen und obwohl die Freibeuter weiter dagegenhielten, fiel in einer Druckphase des ESC tatsächlich der 4:2 Anschluss durch Jonas Mikulic (38.).

Im Schlussabschnitt war es dann wieder ein ausgeglicheneres Duell, in dem die Rot-Weißen zunächst bei zweifacher Überzahl die Chance hatten, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Allerdings ließ man diese ungenutzt verstreichen, sodass es weiter spannend blieb. Buchloe überstand anschließend nochmals fast vier Minuten in Unterzahl schadlos, auch weil Verteidiger Max Dropmann in bester Torhüter-Manier spektakulär auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Schlussmann rettete (51.). Und so blieb es letztlich beim verdienten 4:2 Sieg der Pirates, denen dieser Erfolg definitiv Auftrieb und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben sollte.

