Ekelfund im Essen - Buchloer entdeckt Maden in seiner Bestellung

Ein Jugendlicher entdeckte Maden in seiner Chicken-Box und alarmierte die Polizei. Jetzt hat der Lieferservice auch ein Problem mit der Lebensmittelbehörde.

29.01.2021 | Stand: 12:58 Uhr

Update, 29. Januar: Polizei stellt richtig: Vermeintliche Maden waren Lebensmittelreste

Die labortechnische Untersuchung der Speiseproben ergab nun, dass es sich bei den „Maden“ lediglich um unbedenkliche pflanzliche Lebensmittelreste handelte, die in der ersten Inaugenscheinnahme nicht unterschieden werden konnten, wie die Polizei mitteilt.Von den Speisen dürften folglich keine Gesundheitsgefahren ausgegangen sein.



Hier geht es zum Usprungsartikel vom 26. Januar:

Am Sonntagabend hat ein 17-Jähriger in Buchloe Maden in seiner Essensbestellung entdeckt.

Nicht nur Hähnchen, sondern auch frittierte Maden

Ein Lieferservice brachte ihm die bestellte Chicken-Box nach Hause. Als er diese öffnete und essen wollte, entdeckte er beim Verzehr tote Maden neben dem Hähnchen. Diese wurden offensichtlich mitfrittiert.

Polizei und Lebensmittelbehörde kontollieren den Lieferservice

Der Jugendliche verständigte daraufhin die Polizei. Diese überprüfte anschließend die Küche des Lieferservices. Laut Polizei wurden dabei erhebliche Hygienemängel festgestellt. Aus diesem Grund holte die Polizei die zuständige Lebensmittelbehörde zu ihren Ermittlungen hinzu.

Lesen Sie auch: 18-jährige Ostallgäuerin versteckte Drogen im BH