Elfjährige in Buchloe findet Geldbündel und gibt es bei der Polizei ab

Eine ehrliche Finderin meldet die Polizei in Buchloe: Dort hat ein Mädchen (11) einen Bündel Geld auf der Straße gefunden - und es bei der Inspektion abgegeben.

02.01.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Das Kind hatte den Bündel mit Geldscheinen mit einem Wert im dreistelligen Bereich am Neujahrstag in der Eschenlohstraße in Buchloe gefunden fand.

Zusammen mit seinem Vater erschien das Mädchen bei der Polizeiinspektion, um den Fund dort anzuzeigen.

Mädchen findet Geldbündel in Buchloe und gibt es bei der Polizei ab

Sollte sich der Verlierer innerhalb von sechs Monaten mit dem Fundbüro bei der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe in Verbindung setzen, hat das Mädchen Anspruch auf einen Finderlohn.

Meldet sich der Verlierer nicht, darf sich das Kind über das Geld freuen, teilt die Polizei in Buchloe mit.

