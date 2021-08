Die 45-jährige Grundschullehrerin ist in eine Bischöfliche Kommission berufen worden. Worauf Elisabeth Ott beim Wortgottesdienst Wert legt.

06.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Elisabeth Ott aus Weicht staunte nicht schlecht, als sie im Mai Post von Bischof Dr. Bertram Meier erhielt, „eigenhändig unterschrieben“. Der Augsburger Bischof fragte an, ob sie mitmachen wolle in der Bischöflichen Kommission, die ihn in Liturgie-Fragen berät.