Unsäglicher Zustand: Emmenhausener beklagen Busausfälle

Bei der Bürgerversammlung in Emmenhausen schildern Gäste Probleme mit dem Busverkehr. Warum Bürgermeister Robert Protschka dafür keine rasche Lösung sieht.

07.12.2022 | Stand: 17:03 Uhr

20 Bürgerinnen und Bürger sowie neun Gemeinderatsmitglieder kamen zur Bürgerversammlung im Waaler Ortsteil Emmenhausen. Neben der öffentlichen Toilette am Friedhof und Parkchaos an der Kirche waren Probleme mit der Busverbindung die beherrschenden Themen.

So sieht es mit den Anregungen aus der vergangenen Bürgerversammlung in Emmenhausen aus

Bürgermeister Robert Protschka berichtete zunächst über die Anregungen aus der vergangenen Versammlung. Um Probleme mit Lüftung und Heizung im Dorfhaus hatte sich Protschka damals gleich gekümmert. Der Kirchweg ist zwischenzeitlich asphaltiert. Der Verschönerung des neuen Trafohäuschens will sich die Gemeinde im kommenden Frühjahr annehmen.

Die neue Wasserleitung in Emmenhausen ist fertig gestellt. Von einem größeren Projekt im kommenden Jahr wird vor allem der Ortsteil betroffen sein: der Neubau der Singoldbrücke in der Emmenhausener Straße in Waal. Anfang 2023 soll das Vorhaben den Bürgern näher erklärt werden.

Größer Aufreger in Emmenhausen ist der mangelhafte Busverkehr

Dann waren die Emmenhausener an der Reihe: Der größte Aufreger des Abends war der sehr eingeschränkte und teilweise vollkommen unzuverlässige Busverkehr. Kinder stünden an der Straße und der Bus komme nicht. Gerade für Berufstätige sei es ein echter Kraftakt, dann spontan eine Alternative zu organisieren. Anwesende berichteten über diesen unsäglichen Zustand.

Protschka weiß um die Situation. Vor Kurzem habe er bei einer Bürgermeister-Besprechung des Landkreises das Problem vorgetragen und auch mit der Landrätin gesprochen. Ursache für diese Situation sei vor allem ein Mangel an Busfahrern. Aber weder Protschka noch der Landkreis haben eine rasche Lösung parat. Einzig und allein helfen derzeit gute Netzwerke innerhalb der Bevölkerung, sagte er.

Kirchenpfleger bietet Parkplätze für die Öffentlichkeit an

Ob Rauchmelder in öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben seien, lautete eine weitere Frage. Protschka sagte, dass man in der Gemeinde auf ein Höchstmaß an Sicherheit achte. Wenn gewünscht, könne man gerne mit einem Experten neuralgische Punkte anschauen. Kirchenpfleger Werner Zizlsperger ärgerte sich über das wilde Parken und sagte, er könnte vier bis fünf Stellplätze auf einem Grundstück der Kirchenstiftung für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Protschka schlug für weitere Überlegungen einen gemeinsamen Ortstermin vor.

Eine Bürgerin lobte die Gemeinde für die Jugendarbeit, das Quartierskonzept und die spontan organisierte Demonstration, wo sich 150 Bürger und Bürgerinnen gegen rechte Hassreden positioniert hatten. Ferner erkundigte sie sich nach dem Stand der Dinge und der Sinnhaftigkeit einer Toilette am Waaler Friedhof. Protschka berichtete, dass man mehrere Standorte angeschaut habe. Voraussichtlich komme ein öffentliches WC – dann das einzige in der Gemeinde – an den nördlichen Eingang des Friedhofs, wo es Zugang zu Strom, Wasser- und einen Kanalanschluss gebe.

Ist die Gemeinde Waal für einen Blackout gewappnet?

Ein Bürger erkundigte sich, ob die Gemeinde im Fall eines Blackouts vorgesorgt habe. Protschka verwies auf das Notfallkonzept. Im Vordergrund stehe die Wasserversorgung, die mit Notstromaggregaten gewährleistet werde. Derzeit werde geprüft, ob man ein altes Aggregat im Pumpenhaus in Waal wieder in Betrieb nehmen kann. Ein Vorrat an Kraftstoffen sei angelegt. Alle Bürgerinnen und Bürger könnten über ein neues Megafon informiert werden.

Die Frage, ob die Kapazität der Kläranlage ausreiche, bejahte Protschka. Man sei Dank kontinuierlicher Revisionen auf dem neuesten Stand. Angesprochen auf einen schöneren Spielplatz in Emmenhausen, empfahl Protschka die Beteiligung am GEK. Die nächste Veranstaltung im Januar/Februar 2023 finde hybrid (in Präsenz und online) statt.

