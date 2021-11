Emmenhausen ist dem Klassenerhalt einen Schritt näher

Luftgewehrteam aus Emmenhausen gewinnt in der Oberbayernliga West mit 3:2 gegen Bergheim

08.11.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Dem anvisierten Klassenerhalt erneut einen Schritt näher gekommen ist in der Luftgewehr-Oberbayernliga West der Aufsteiger aus Emmenhausen durch einen 3:2-Erfolg über Bergheim. Beim zweiten Kampf an den eigenen Ständen musste sich Emmenhausen dem Tabellenzweiten Unterstall II mit 2:3 beugen. Damit bleibt für die Emmenhausener Burgschützen mit Rang fünf ein Platz im Mittelfeld der Liga.

Grandiose 399 Ringe erzielt

Bergheim war auf den vorderen Positionen stark besetzt. So setzte die Schweizerin Nadja Kübler in der Spitzenpartie mit grandiosen 399 Ringen eine echte Duftmarke. Da war auch eine Isabell Balser machtlos. Zum Glück behielt ihre Schwester Julia Balser mit zwei Ringen Unterschied die Oberhand. Das war die Entscheidung, denn auf den Positionen vier und fünf hatten Fabian Scheitle und Amanda Hofer gegen schwache Konkurrentinnen kein Problem. Trotz starker Leistung zog Florian Völk mit zwei Ringen den Kürzeren.

Zwei Ehrenpunkte geholt

Ein leistungsstarkes Trio auf den Positionen zwei bis vier brachte für den Tabellenzweiten Unterstall II gegen Emmenhausen den 3:2-Sieg. Am ehesten hätte hier in Bestform noch Julia Balser etwas ändern können. So aber blieb es für die Burgschützen bei den zwei Ehrenpunkten durch Isabell Balser und Amanda Hofer.

Hart geprüft wird das Quintett aus dem Waaler Ortsteil beim nächsten Wettkampftag am Sonntag, 5. Dezember, in Mering gegen den Gastgeber und Tabellendritten sowie gegen Spitzenreiter Staudheim.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Bergheim – Emmenhausen 2:3/1872:1891; Nadja Kübler – Isabell Balser 399:385; Sibille Bauer – Julia Balser 380:382; Isabel Gerstner – Florian Völk 381:379; Birgit Heckl - Fabi an Scheitle 362:374; Monika Bartl – Amanda Hofer 350:371;

Unterstall II – Emmenhausen 3:2/1901:1886; Ramona Münzinger – Isabell Balser 378:384; Christina Ammler – Julia Balser 386:383; Sebastian Frohnwieser – Florian Völk 388:382; Willi Heckl – Fabian Scheitle 382:365; Julia Braun – Amanda Hofer 367:372.

Weitere Ergebnisse:

Unterstall II – Staudheim 3:2/ 1886:1890 Olching – Mering 3:2/1897:1878 Pentenried – Gundelsdorf 0:5/1880: 1909 Olching – Gundelsdorf 3:2/1908: 1906 Pentenried – Mering 2:3/1879:1885 Bergheim – Staudheim 1:4/1882:1906.