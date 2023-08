Emmenhausen macht den Deckel drauf und gewinnt Elfmeter-Turnier

28 Teams beim Elfmeter-Turnier in Waal am Start. Spaß und Gaudi dominieren bei Veranstaltung auf dem Waaler Sportplatz.

01.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Unter traumhaften Bedingungen flogen beim Elfmeter-Turnier in Waal die Bälle am Samstagnachmittag in die Tor-Maschen auf dem Sportgelände: Fünf gegen Fünf hieß es in jedem der 82 Gruppenspiele, ehe dann die 16 besten Teams anhand einer Tabelle ermittelt wurden. Am Ende hatten die Bierfreunde Emmenhausen die meisten Treffer erzielt. Sie holten sich damit den Sieg beim 8. Elfmeter-Turnier in Waal.

Später kam die Abkühlung von oben

Zwischen den Spielen hatten die Teams reichlich Zeit, um wieder Kraft zu tanken. Abkühlung von Innen war vor allem in der ersten Turnierphase sehr wichtig, ehe dann am späteren Nachmittag auch eine Abkühlung von oben kam.

Das Turnier konnte dennoch fortgesetzt werden und mündete schließlich in die Finalpaarungen. Spannend waren nicht nur einige sehr ausgeglichene Partien in den Viertel- und Halbfinals, sondern dann natürlich das große Finale: Bierfreunde Emmenhausen gegen Sektion Spannstoß.

Hunderte Zuschauer mit dabei

Unter den Augen von Hunderten Zuschauern konnte sich das Team von „Statistik-Stedi“ durchsetzen. Die Bierfreunde Emmenhausen holten sich also den Titel im 8. Elfmeterturnier des TV Waal.

Das anschließend geplante Open Air musste leider aufgrund der unsicheren Witterung abgesagt werden. Der Stimmung aber tat dies keinen Abbruch: Viele Teams feierten sich – auch ohne großen Turniererfolg – und verbrachten noch etliche Stunden auf dem Sportgelände.

Den Sonderpreis für den „fragwürdigsten Pavillon“ erhielt übrigens das Team „Marzipan Belgrad“. Das Orga-Team freute sich über einen ruhigen Turnierablauf und die vielen Gäste. Vorsitzender Jürgen Lottermoser kündigte bereits die nächste Auflage des Waaler Elfmeter-Turniers im kommmenden Jahr an.