Empörung um gekreuzigte Krähe in Allgäuer Stadt

In Bad Wörishofen stieg die Zahl der Krähen zuletzt sprunghaft an. Bei der Kartierung der Krähen machte Maximilian Sander eine grausige Entdeckung.

02.05.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Maximilian Sander hatte sich auf die neue Aufgabe gefreut, doch was er dann gleich zu Beginn in Bad Wörishofen sah, "treibt mir immer noch die Tränen in die Augen", wie er sagt. Jemand hatte in der Innenstadt eine Krähe gekreuzigt, offenbar als abschreckendes Beispiel für die immer größer werdende Kolonie von Saatkrähen in der Kneippstadt.

