Endlich tut sich wieder was in Buchloe

Buchloe wächst, doch die Jugend kommt oft zu kurz, findet unser Autor. Immerhin: Das Sound Art Festival ist ein Schritt in die richtige Richtung.

24.06.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Das Chaplin, der Hirsch in Lindenberg und jüngst das Petticoat im Buchloer Norden – immer mehr Bars und Kneipen machen ihre Schotten dicht. Buchloe droht zur reinen Wohnstadt zu werden. Kein Wunder, dass es viele junge Menschen spätestens nach dem Schulabschluss aus der Gennachstadt zieht.

Buchloe entwickelt sich zur Wohnstadt

Umso wichtiger sind deshalb Veranstaltungen wie das Sound Art Festival, bei denen die Jugendlichen sehen, welche Möglichkeiten ihnen Buchloe bietet. Die Vereine stellen sich vor, die hiesige Jugendkultur lebt auf, lokale Künstlerinnen und Künstler stehen auf der Bühne. Das stiftet Identität, schafft Verbindung zur Heimat.

Nach Corona-Tristesse: Buchloe auf gutem Weg

Nach zwei Jahren Corona-Tristesse braucht es jedoch weitaus mehr, um junge Menschen auch nachhaltig für Buchloe zu begeistern. Das Sound Art ist ein toller Anfang, auf dem sich die Stadt aber nicht ausruhen darf. Mit dem geplanten Soccer-Court an der Mittelschule und dem vom Jugendbeirat gewünschten Grillplatz ist man zumindest auf einem guten Weg. Die Richtung stimmt. Jetzt heißt es: am Ball bleiben. Wer weiß – vielleicht öffnet dann irgendwann wieder die eine oder andere Kneipe ihre Türen in der Gennachstadt.

