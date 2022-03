Endspurt beim neuen Pandemielager in Buchloe

Ende März soll der riesige Erweiterungsbau der Firma Franz Mensch in Buchloe in Betrieb gehen.

Die finale Phase auf der Baustelle des neuen Pandemielagers im Buchloer Unternehmen Franz Mensch hält einige Herausforderungen bereit. „Der Lieferverzug bei den Materialien sorgt für Zeitdruck und erfordert ein Höchstmaß an Feinabstimmungen“, berichtet Axel Theiler, Geschäftsführer des Schutzbekleidungs-Herstellers in einer Pressemitteilung. Dennoch seien alle Beteiligten entschlossen, den straffen Zeitplan einzuhalten. Die Inbetriebnahme des Pandemielagers ist für Ende März geplant.

Material von 300 Lastwagenzügen

Die Regalzeilen, auf denen die Paletten stehen werden, sind bereits montiert. Das Material für Stützen und Traversen wiegt insgesamt rund 210 Tonnen und hat aneinandergereiht eine Länge von über 30 Kilometern, teilt Theiler mit. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Boden auf Hochtouren. Der Untergrund darf nur wenige Millimeter Höhenunterschied aufweisen. Dann können die Induktionsschleifen verlegt werden, die die Flurförderfahrzeuge zur Navigation brauchen. Das halb-automatische Hochregallager hat eine Höhe von 20 Metern. Das Volumen des neuen Lagers entspricht umgerechnet 300 Lastwagenzügen, die aneinandergereiht eine Länge von über 7,5 Kilometer ergeben würden.

20.000 neue Paletten-Stellplätze

Auf den 20.000 neuen Paletten-Stellplätzen werden krisenrelevante Produkte wie Masken und Handschuhe bereitgehalten. Unter anderem soll dort eine eiserne Reserve von 20 bis 30 Millionen Mundschutzmasken eingelagert werden, berichtet das Unternehmen. In einem rollierenden System werde die Ware regelmäßig abverkauft und kontinuierlich mit neuer Ware nachgefüllt. Schließlich hätten auch Masken ein Haltbarkeitsdatum. „Egal ob Corona, Ebola oder Vogelgrippe: Mit diesem Lager bleiben wir in Krisensituationen und bei Engpässen lieferfähig“, erklärt Theiler. Eine Notlage wie im Frühjahr 2020, als Schutzkleidung restlos ausverkauft war, soll so vermieden werden. Das Unternehmen Franz Mensch gehört nach eigenen Angaben zu den europaweit führenden Herstellern von Produkten für Hygiene, Reinigung und Verpackung. Das inhabergeführte Familienunternehmen beschäftigt am Standort in Buchloe rund 180 Mitarbeiter. Seit Beginn der Corona-Pandemie versorgt Mensch gezielt den Medizinsektor.