Vereinfachtes Visa-Verfahren geht vorbei an der Lebensrealität

Wer von den schlimmen Erdbeben betroffen ist, soll unbürokratisch ein Besuchsvisum bekommen. Doch das Verfahren macht es manchen Betroffenen unmöglich.

25.02.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Das „vereinfachte“ Visa-Verfahren geht an der Lebensrealität der Betroffenen in der Erdbeben-Region vorbei. Schon türkische Staatsangehörige haben mit den Hürden für ein Besuchsvisum zu kämpfen, da viele ihre Ausweisdokumente in den Trümmern verloren haben.

