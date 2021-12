Erfolgreiche Verjüngung der Becktettener Veteranen

Siegfried Riedle wird von den Veteranen in Beckstetten zum Ehrenvorsitzenden ernannt

In Beckstetten fand der Veteranenjahrtag und die Hauptversammlung des Veteranen- und Kameradschaftsvereines Beckstetten statt. Dabei wurde der ehemalige Vorsitzende Siegfried Riedle ausgezeichnet.

Traditionell marschierten die Mitglieder gemeinsam mit der Musikkapelle Weicht vom Schützenheim zur Pfarrkirche St Agatha. Dort zelebrierte Pfarrer Jan Forma die Messe für die Verstorbenen des Vereines. Im Gedenken an die beiden großen Weltkriege wurden die Namen der Gefallenen und der Vermissten verlesen. Vorsitzender Georg Filser zeichnete in seiner Rede am Kriegerdenkmal die Aufgabe des Vereines nach. Beim Lied zum „guten Kameraden“ ertönten zum Abschluss drei Böllerschüsse.

Vereinsvorsitzender hat unfreillige Premiere

Bei der anschließenden Versammlung im Schützenheim berichtete der Vorsitzende über die Aktivitäten der Veteranen – aufgrund der Corona-Pandemie umfasste der Inhalt die beiden vergangenen Jahre. Somit hatte Filser Premiere, da er vor zwei Jahren zum neuen Vorsitzenden gewählt worden war. Er erzählte von den Sitzungen des Vorstandes, dem Maibaumaufstellen am 19. Juni und diversen Geburtstagsbesuchen. Pandemiebedingt wurden die Kameradschaftsabende, die große Maiandacht, die Stockwallfahrt und vieles mehr abgesagt, die der Veteranenverein ansonsten alljährlich unternimmt. Die Hoffnung sei nun, dass im nächsten Jahr die Vereinsarbeit sich wieder normalisiere, sagte Filser.

24 Jahre im Vorstand

Bürgermeister Ralf Neuner erklärte, dass er sich über die Pflege des Kriegerdenkmales und die sonstigen Aktivitäten des Vereines in dem Jengener Ortsteil freue. Bei den anschließenden Ehrungen wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft Alfred Mayr geehrt, der aber aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte.

Eine besondere Freude war es dem Vorstand, den ehemaligen Vorsitzenden Siegfried Riedle zum Ehrenmitglied und „Ehrenvorstand“ zu ernennen. Riedle ist seit genau 50 Jahren in Verein aktiv, davon sechs Jahre als Zweiter Vorsitzender und zuletzt 18 Jahre als Erster Vorsitzender.

Hand im Vereinsheim angelegt

Ein besonderer Verdienst sei die geglückte Verjüngung des Vereines – dadurch seien bei den Veteranen nun viele jüngere Mitglieder, und zwar inklusive der Fahnenabordnung. Sehr viele Veteranenvereine beneideten den Beckstettener Verein für diese Neuausrichtung, meinte Filser. Auch beim Schützenheimbau war Riedle sehr aktiv und hatte selbst viele freiwillige Stunden geleistet. 2018 war das Gebäude fertiggestellt worden, und zwar in Eigenarbeit der örtlichen Vereine, die dort nun ihre neuen Wirkungsstätten haben.

Ob Eckbank, Stammtisch, Fahnenschrank oder anderes – Riedles Fachwissen und Können als Schreiner sei im neuen Vereinsheim überall zu sehen, erklärte der Vereinsvorsitzende. Am Ende dankte Filser obendrein Franz Fischer und Josef Schorer für die Pflege des Kriegerdenkmales und dem Musikverein, der Feuerwehr und allen weiteren Helfern, die mit dem Veteranenverein kooperierten.