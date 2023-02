Erneuter Rückschlag für ESV Buchloe

Nach Verlängerung ziehen die Buchloer Piraten gegen den ESC Geretsried mit 3:2 den Kürzeren. Trainer Christopher Lerchner zeigt sich nach dem Spiel maßlos enttäuscht.

13.02.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Der ESV Buchloe hat auch das zweite Heimspiel in der Abstiegsrunde verloren – und das, wie schon zum Auftakt der Runde erneut in der Verlängerung. Gegen den ESC Geretsried unterlagen die Freibeuter am Freitagabend in der heimischen Sparkassenarena mit 2:3 (1:0/0:2/1:0).

Kurz vor Schluss Ausgleich erzielt

Über das gesamte Spiel gesehen war die Niederlage durchaus leistungsgerecht. Während die Geretsrieder den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren konnten, blieb den Piraten wieder nur ein Punkt. Und darüber mussten die über weite Strecken zu verkrampft agierenden Freibeuter sogar noch froh sein. Der Ausgleich, der den ESV in die Verlängerung rettete, fiel erst eineinhalb Minuten vor Schluss.

Es begann ganz ordentlich

Dabei hatte das erste Drittel noch ganz ordentlich für die Gennachstädter begonnen. Beide Teams brauchten zwar ein wenig Zeit, um ins Spiel zu finden, doch nach 16 Minuten gelang Christian Wittmann der Führungstreffer. Nach dem 1:0 bot sich den Rot- Weißen gleich darauf die Chance zu erhöhen, als man nach einem harten Einsteigen von Jakob Heigl und dessen Spieldauerstrafe ganze fünf Minuten mit einem Mann mehr agieren durfte (17.). Aber wie so oft in dieser Spielzeit blieb das Powerplay der Piraten zu harmlos. Und so ging es mit dem knappen 1:0 in die erste Pause.

Danach hatten die Hausherren immer noch eineinhalb Minuten Überzahl übrig, doch den Treffer machten überraschend die Gäste: In Unterzahl traf Benedikt May zum 1:1 (21.). „Die Fünfminutenstrafe hat das Spiel trotz unserer Führung wieder in die Geretsrieder Richtung gelenkt“, ärgerte sich der maßlos enttäuschte Buchloer Trainer Christopher Lerchner über den bitteren Start ins Mitteldrittel.

Gegentor hinterlässt Spuren

Das Gegentor hinterließ sichtbare Spuren im Buchloer Spiel. Gegen früh störende Gäste taten sich die Piraten im Aufbau ein ums andere Mal schwer. Sie mussten gegen die zielstrebigen Gegenstöße des ESC immer wieder höllisch aufpassen. Die Riverrats spielten dagegen aus einer sicher stehenden Defensive schnörkellos, diszipliniert und somit richtig „schlau“, wie es Gäste-Trainer Hans Tauber später passend analysierte. „Offensiv und spielerisch war das dann aber auch einfach zu wenig“, lautete dagegen das niederschmetternde Fazit von Lerchner. Sein Team war kurz vor der Pause auch noch in Rückstand geraten. Vorne wirkte Buchloe ideenlos und zu unpräzise und hinten leistete man sich eine Nachlässigkeit, die Florian Strobl mit dem 1:2 bestrafte (39.).

Auch im letzten Durchgang gab es kaum ein Durchkommen für die Buchloer. Die beste Gelegenheit auf den Ausgleich hatte Demeed Podrezov, der einen Penalty aber neben das Tor setzte (47.). In der Schlussphase nahm der Druck des ESV gegen immer tiefer stehende Gäste nochmals zu und dies wurde kurz vor Schluss doch noch belohnt: Markus Vaitl traf eineinhalb Minuten vor dem Ende zum 2:2 und rettete seine Farben somit in die Verlängerung.

Siegtreffer in Unterzahl kassiert

Diese hatte kaum begonnen, da gerieten die Buchloer nach einer Strafzeit in Unterzahl. Dort kassierten sie den entscheidenden Gegentreffer durch Dominic Fuchs zum 2:3 (62.).

Damit bleiben die Buchloer zu Hause weiter glücklos und müssen in der Abstiegsrunde nach der zweiten Heimniederlage einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken.